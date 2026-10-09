Guatemala y Francia avanzan hacia una nueva ruta aérea: cuántos vuelos se contemplan y cuándo podrían comenzar

La posibilidad de una nueva ruta aérea entre Guatemala y Francia avanza tras la designación de Air France para operar los servicios contemplados en el marco bilateral que ambos países actualizaron el 2 de octubre de 2026.

Según información de las autoridades guatemaltecas, los representantes aeronáuticos de ambos países suscribieron un Memorándum de Entendimiento que sienta las bases para concluir un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos, en sustitución del firmado el 11 de diciembre de 1969.

El acuerdo contempla un aumento gradual de las frecuencias autorizadas, con un máximo de tres vuelos internacionales semanales a partir de finales de 2026, hasta cinco a principios de 2028 y hasta un vuelo diario a finales de 2029.

Sin embargo, la designación de la aerolínea y las frecuencias previstas no representan todavía una confirmación de la fecha en que comenzaría a operar la conexión. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) explicó a Prensa Libre que aún deben cumplirse los procedimientos legales internos para concluir el nuevo acuerdo y que la apertura efectiva dependerá de las decisiones comerciales y operativas de las compañías.

Air France, designada para operar los servicios

Como parte de las negociaciones, Francia designó a Air France para prestar los servicios contemplados en el nuevo marco bilateral. Guatemala, por su parte, designará posteriormente a una aerolínea nacional interesada en cubrir la ruta.

Las compañías designadas podrán operar servicios de pasajeros y mixtos con cualquier tipo de aeronave, según la información divulgada por el Gobierno.

Luis Montufar, jefe del Departamento de Transporte Aéreo de la DGAC, señaló que la firma del memorándum concluye las negociaciones y mantiene abierta la posibilidad de que aerolíneas francesas operen en el país.

Autoridades de la DGAC explicaron a este medio que, el documento permite avanzar en las condiciones para establecer la conexión, aunque todavía no se han anunciado una fecha de inauguración, horarios ni un calendario definitivo de vuelos.

Cuántos vuelos se contemplan entre Guatemala y Francia

El nuevo marco bilateral establece un crecimiento gradual de las frecuencias que podrían operar las aerolíneas designadas:

Finales de 2026: hasta tres vuelos semanales.

hasta tres vuelos semanales. Principios de 2028: hasta cinco vuelos semanales.

hasta cinco vuelos semanales. Finales de 2029: hasta un vuelo diario.

Estos límites muestran la capacidad de operación prevista en el acuerdo, pero no significan que Air France haya confirmado que ofrecerá todas esas frecuencias desde las fechas indicadas.

La puesta en marcha de los vuelos dependerá de los procedimientos pendientes, las decisiones comerciales de la aerolínea y la demanda del mercado.

Guatemala también negocia otros acuerdos aéreos

La DGAC informó a Prensa Libre que Guatemala mantiene negociaciones para establecer o actualizar instrumentos de servicios aéreos con varios países, entre ellos Luxemburgo, Colombia, Canadá, Corea, Rusia, India, Arabia Saudita, Singapur y Kuwait.

También existen instrumentos pendientes de aprobación o ratificación con Brasil, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

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A diferencia del caso francés, en el que ya se designó a Air France para operar los servicios previstos, estos procesos corresponden a negociaciones o trámites que todavía deben avanzar. La existencia de acuerdos o memorándums no confirma por sí sola la apertura de nuevas rutas, explicaron las autoridades al ser consultadas por este medio.

Aeropuerto La Aurora registra más operaciones

El avance de las negociaciones ocurre mientras el Aeropuerto Internacional La Aurora registra un crecimiento de sus operaciones. Según datos de la DGAC divulgados por el Gobierno, estas han aumentado un promedio anual de 5.79% desde 2023.

A septiembre de 2026, el aeropuerto había alcanzado el 75% del total de aterrizajes y despegues registrados durante todo 2025. La institución prevé que la actividad continúe durante el año, ante la proximidad de la temporada alta de viajes.

La posible conexión con Francia se suma a los esfuerzos por ampliar las opciones de conectividad aérea del país, aunque su concreción dependerá de los siguientes pasos legales y comerciales.

Este anuncio coincide con lo que Harris Whitbeck, director del Inguat, ha señalado en distintos actos públicos sobre sus esfuerzos por ampliar la conectividad aérea con otros mercados. La institución ha informado que mantiene conversaciones con dos aerolíneas europeas.