¿Cuánto cuesta el pasaporte guatemalteco? Estos son los pasos del trámite y requisitos para la fotografía

Para tramitar el pasaporte guatemalteco, actualmente, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) cuenta con siete centros de Emisión de pasaporte a nivel nacional. Este proceso requiere una cita previa y la presentación de documentos específicos.

El costo del pasaporte depende del período de vigencia que solicite. El pago debe realizarse exclusivamente en agencias de Banrural, y puede pedirlo por un periodo de vigencia de 5 o 10 años.

US$50: pasaporte con vigencia de 5 años.

pasaporte con vigencia de 5 años. US$85: pasaporte con vigencia de 10 años, únicamente para mayores de edad.

Después de realizar el pago, puede ingresar al sitio web del IGM y programar la cita.

Estos son los pasos que debe seguir y algunas recomendaciones para evitar contratiempos el día que debe asistir para gestionar su pasaporte.

¿Qué debe llevar para tramitar el pasaporte?

Para realizar el trámite debe contar con una cita programada y presentarse 15 minutos antes de la hora asignada. El sistema permite programar citas, en horarios establecidos, entre 7 y 14 horas, de lunes a viernes.

Estos son algunos de los documentos que debe presentar:

DPI vigente, actualizado y en buen estado.

Copia, en buen estado, de ambos lados del DPI en una misma hoja.

Confirmación de la cita impresa y firmada.

Comprobante de pago correspondiente.

Si se trata de una renovación , debe presentar el pasaporte anterior.

, debe presentar el pasaporte anterior. En caso de extravío o robo, debe presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público (MP) o la Policía Nacional Civil (PNC).

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El DPI debe contener información actualizada, por ejemplo, si hubo un cambio de nombre o de estado civil.

Antes de salir de casa, revise que su DPI esté vigente, actualizado y en buen estado. También verifique que lleva la confirmación de la cita impresa y firmada, el comprobante de pago, la copia del DPI y los documentos adicionales que correspondan según su caso.

¿Qué ocurre al llegar al Centro de Emisión de Pasaportes?

Al llegar al Centro de Emisión de Pasaportes deberá pasar por distintas estaciones antes de recibir el documento. A continuación se explican.

1. Revisión de documentos

Antes de ingresar al área donde se realiza el trámite encontrará una ventanilla de revisión.

En este punto, el personal verifica que el DPI esté vigente, actualizado y en buen estado, además de comprobar que presente los documentos requeridos.

Esta primera revisión permite determinar si falta algún documento antes de continuar con el proceso.

2. Captura de datos

Después de la revisión, ingresará a las instalaciones y deberá esperar su turno de acuerdo con el número de ticket asignado.

En esta estación, el personal registra los datos necesarios para emitir el documento, toma la fotografía para el pasaporte, verifica la dirección de residencia y registra las huellas dactilares.

Durante la atención no está permitido utilizar el teléfono celular.

3. Análisis de documentos

Después de la captura de datos se realiza una nueva revisión de la información.

El personal compara los datos registrados durante el trámite con los que aparecen en el DPI, para verificar que coincidan.

En esta etapa se revisan, entre otros, los siguientes documentos:

Comprobante de pago de Banrural.

Copia del DPI.

Confirmación de la cita.

Si se trata de una renovación, también se efectúa el procedimiento correspondiente con el pasaporte anterior.

4. Entrega del pasaporte

Una vez finalizado el análisis de los documentos, el usuario pasa a la sala de espera, donde deberá permanecer hasta ser llamado para recibir el pasaporte.

¿Cómo debe presentarse para la fotografía del pasaporte?

Durante una visita efectuada el 28 de septiembre de 2026, trabajadores del Centro de Emisión de Pasaportes indicaron que no era necesario presentar una copia del pasaporte anterior si se lleva el documento físico.

No utilizar collares .

. Se permiten aretes , siempre que no sean demasiado grandes o largos.

, siempre que no sean demasiado grandes o largos. No utilizar gorra ni lentes .

. Las orejas deben quedar descubiertas .

. Al elegir su vestuario evitar aquellas que cubran el cuello. Tampoco está permitido utilizar bufandas .

. Si el rostro presenta brillo o grasa, se recomienda limpiarlo antes de la fotografía.

Evitar el maquillaje excesivo .

. Si utiliza pestañas, procurar que no sean demasiado voluminosas.

Para la fotografía del pasaporte no debe sonreír.

Tome en cuenta que los requisitos pueden cambiar

Los requisitos para tramitar el pasaporte pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar la información oficial del Instituto Guatemalteco de Migración antes de acudir a la cita.

Esto cobra especial importancia si han pasado varios años desde la última vez que tramitó o renovó su pasaporte, debido a que algunas disposiciones pueden haber cambiado.

Por ejemplo, las condiciones relacionadas con la vigencia del pasaporte y los elementos permitidos al momento de tomar la fotografía pueden ser distintas de las aplicadas en años anteriores.