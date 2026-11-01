Inde solicita Q1 mil millones del presupuesto del Estado del 2027 para subsidiar la tarifa social de energía eléctrica que beneficia a 2.3 millones de hogares

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) planteó la solicitud de fondos de Q1 mil millones para cubrir el subsidio a la tarifa social del 2027 ante la Comisión de Finanzas del Congreso, la cual lleva a cabo audiencias para conocer los detalles del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado.

Según datos de la institución, el subsidio beneficia a más de 2.3 millones de hogares.

El gerente del Inde, Armando Martínez Aguilar, indicó que los recursos se destinarían a cubrir el aporte a los usuarios de la tarifa social durante el próximo año que se aplica a quienes registran un consumo de entre 1 y 100 kWh mensuales.

El subsidio se otorga como un descuento en la factura mensual con una cobertura que varía en tres rangos de consumo: de 1 a 60 kWh, de 61 a 88 kWh y de 89 a 100 kWh.

El Aporte Social para subsidiar la tarifa social comenzó en 1999 y, hasta el cierre del 2025, había acumulado Q19 mil 936.8 millones. Para el 2026 se estimó inicialmente en Q900 millones, que serían cubiertos con fondos propios del Inde, por lo que el monto acumulado llegaría a Q20 mil 836.8 millones, según datos de la institución.

Durante la mayoría de los años, el Inde ha financiado este aporte con recursos propios, excepto en el período comprendido entre el 2017 y el 2023, cuando en algunos se aprobaron asignaciones del presupuesto del Estado para cubrir parcialmente el subsidio, incluidos aportes extraordinarios durante la pandemia.

Para los últimos dos años, 2025 y 2026 no se le han asignado recursos estatales para este rubro y ha sido cubierto con fondos propios de la institución.

Martínez Aguilar explicó que el Inde solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) Q1 mil millones para financiar este aporte en el 2027, y que en el proyecto de presupuesto que el Gobierno trasladó al Congreso se contempla una asignación de Q900 millones.

Durante la audiencia ante la Comisión de Finanzas, la institución presentó su plan de inversiones, así como la solicitud de recursos para el subsidio.

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El funcionario manifestó que tienen expectativas de que el Congreso apruebe los fondos solicitados. No obstante, advirtió que la institución no puede dejar en suspenso la cobertura del aporte a la espera de una decisión legislativa, ya que, si en enero del 2027 no se aprueban esos recursos, el Inde podría quedarse sin disponibilidad financiera para operarlo.

Por lo que, en ese sentido, recordó que alrededor del 2016 el Consejo Directivo del Inde emitió una resolución que establece que hasta el 15% de los ingresos netos de la institución puede destinarse al aporte para subsidiar la tarifa social.

Este año, el Consejo Directivo consideró conveniente mantener una asignación para garantizar la cobertura, ante cualquier dificultad en la aprobación del presupuesto estatal. De esa cuenta, actualmente existe una autorización dentro del presupuesto del Inde por aproximadamente Q460 millones.

Martínez Aguilar indicó que, si se aprueba la asignación estatal por el monto solicitado, durante el próximo año tendría que efectuarse una modificación al presupuesto de la institución para readecuar las cuentas, como un procedimiento financiero.

Con los Q1 mil millones solicitados se cubriría el subsidio durante todo el próximo año, bajo la estructura actual y para los usuarios que consumen entre 1 y 100 kWh al mes, agregó.

El gerente señaló que no se han efectuado cambios en la estructura del subsidio para el próximo año, aunque la institución desarrolla análisis socioeconómicos para determinar si el modelo actual podría generar mejores resultados.

El Inde advierte sobre el impacto en sus inversiones

“En los últimos dos años nosotros (Inde) hemos aportado el 100% del subsidio”, expresó Martínez Aguilar. Para el 2026 se tiene un presupuesto de Q900 millones y la próxima semana (del 2 al 8 de noviembre) se presentará una modificación presupuestaria para que el Consejo Directivo la apruebe, porque, de lo contrario, no se alcanzaría a cubrir el aporte hasta fin de año, dijo el gerente. El monto podría ser mayor al estimado para el año y seguramente llegaría a Q1 mil millones, la misma cantidad que se está solicitando para el 2027, añadió.

Consultado sobre qué ocurriría si el Congreso no aprueba financiar el aporte con recursos del presupuesto estatal, el gerente señaló que existe un tema que roza la responsabilidad para el Consejo Directivo, ya que la función del Inde no es financiar el subsidio, sino construir infraestructura eléctrica.

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En años anteriores se ha cuestionado en el Gobierno y en el Congreso que la institución dispone de unos Q4 mil millones en caja y que podría utilizar esos recursos para cubrir el aporte. Sin embargo, según el funcionario, esos fondos están destinados a inversiones y obras de infraestructura. Y que actualmente tienen varias licitaciones en proceso que serán financiadas con recursos propios, además de un portafolio de inversiones que debe ejecutarse tanto en generación, electrificación rural y transmisión de energía.

“Aunque el directorio ha aprobado los dos últimos años el aporte de la tarifa social, sí se está llegando a un punto de conciencia de que no se puede seguir en detrimento del patrimonio de la institución, porque si aprobamos esos Q1 mil millones para subsidio, dejamos de hacer infraestructura eléctrica”, afirmó.

Por ello, explicó que la búsqueda de recursos implicará realizar gestiones y acuerdos políticos para promover una modificación presupuestaria durante el próximo año, si los fondos no son aprobados inicialmente.

Como última instancia, dijo, se tendría que completar el aporte con recursos propios del Inde, aunque considera que esa alternativa representa un riesgo. El gerente añadió que buscan contar con los fondos aprobados desde el inicio del año para evitar que el tema se convierta en un instrumento de aprovechamiento político, al recordar que el 2027 será un año electoral.

¿Financiar el subsidio con presupuesto del Estado o fondos del Inde?

Al ser consultado sobre si considera que el Inde debe continuar aportando recursos propios para financiar el subsidio a la tarifa social o si sería conveniente asignarle fondos del presupuesto del Estado, Jorge García Chiu, consultor y exviceministro de Energía y Minas, señaló que, a su criterio, el instituto nunca debió asumir ese aporte con recursos propios, ya que esto le impide cumplir adecuadamente sus objetivos y continuar invirtiendo en obras de electrificación, generación y redes de transmisión.

Por ello, considera que los recursos para financiar el subsidio siempre deberían provenir del presupuesto del Estado.

🚨 #Actualizado: Comisión de Finanzas prevé emitir dictamen del Presupuesto 2027 antes del 10 de noviembre La sala legislativa cerrará esta semana las audiencias públicas y luego entrará a la fase de discusión del proyecto. En ese proceso podrían plantearse ajustes antes de que la iniciativa llegue al pleno. 👉 Conozca qué aspectos están bajo análisis en: https://t.co/m0FyaBlam4 — Prensa Libre (@prensa_libre) October 26, 2026

Aportes anuales

El aporte para subsidiar la tarifa social ha registrado variaciones importantes desde su creación: