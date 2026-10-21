PEG 6: CNEE explica por qué Guatemala necesita contratar otros 600 megavatios de electricidad si ya adjudicaron más de 1 mil 200 este año

Aunque este año las distribuidoras de energía eléctrica del país Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate, adjudicaron contratos por 1 mil 258 megavatios (MW) a 57 proyectos para el suministro de energía a partir del 2030, tanto estas compañías como las autoridades del sector eléctrico han identificado la necesidad de una sexta licitación por 600 MW, la cual fue lanzada la semana pasada.

La sexta licitación, derivada del Plan de Expansión de Generación (PEG) e identificada como PEG 6, responde a tres factores, según explica Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), en el extracto de esta entrevista.

Consultado al respecto, el funcionario también aborda las expectativas de atracción de generación con recursos como el gas, uno de los recursos que se busca en esta licitación.

¿Por qué ha sido necesario lanzar la PEG 6 para contratar 600 MW que iniciarían suministro en el 2032?

Hay varios factores. El primero es que la información que se utilizó para el diseño de la PEG 5 eran datos de cierre del 2022, pero observamos que, de ese año al 2026, la demanda de electricidad crece a una velocidad mucho mayor de lo que estadísticamente podría uno ver en ese momento.

El segundo aspecto es que de la PEG 5 quedaron pendientes de contratar alrededor de 240 megavatios por lo que había necesidad de incorporarlos en una licitación de largo plazo.

Y el tercer punto es que ahora estamos buscando energía firme para el sistema, es decir, que esté disponible las 24 horas del día.

¿Por qué se decidió licitar generación con gas natural y geotermia y no en forma general como fue la PEG 5?

En el sistema eléctrico de Guatemala hay instalada casi dos veces la capacidad respecto de la demanda de potencia, pero las tecnologías tienen su propio comportamiento.

Algunos tipos de energía tienen estacionalidad u horarios marcados por las mismas características de esas tecnologías como la hidroeléctrica, que se está observando de forma clara este año por el fenómeno de El Niño, así como la energía solar.

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Cuando vimos ese mix (o combinación) que hay en la capacidad de generación (instalada o adjudicada), se detectó mucha energía faltante en la base del sistema.

Tiene que haber una base de energía que permita cubrir esa demanda en el sistema.

¿Cómo impactará la PEG 6 en las tarifas a futuro para los usuarios?

Es uno de los cuidados que siempre tenemos, porque la ley dice que las licitaciones son para obtener electricidad en las mejores condiciones posibles, y eso tiene que ver con la certeza, con la calidad y también con los mejores precios disponibles.

Se mencionó que con la PEG 5 se logró un precio promedio de US$101 por megavatio. ¿Cuáles son las expectativas de precios para la PEG 6?

Aún no las tenemos porque, por ejemplo, depende de los precios internacionales del gas.

¿Existen condiciones en el país para atraer inversiones en generación con gas?

En la licitación PEG 5 tuvimos varias ofertas de generadoras con gas natural y, contrario a lo que en algún momento alguien pensaba sobre si existía o no infraestructura portuaria, los inversionistas plantearon ofertas serias, buscando sus propias soluciones de cómo poder transportar el gas o cómo tener el gas en Guatemala. Yo espero lo mismo para la PEG 6.

¿Pero no hay instalaciones en Guatemala?

No, pero, por ejemplo, en El Salvador tienen gas desde hace rato y tampoco tienen instalaciones portuarias para eso. Entonces, hay soluciones que, al final, los inversionistas han estudiado. Puede ser almacenamiento flotante, que es una de las opciones, pero puede haber otras.

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