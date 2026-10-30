Tarifas de energía eléctrica en Guatemala: estos serán los precios hasta enero del 2027

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) dio a conocer que las tarifas de energía eléctrica permanecerán estables durante el trimestre comprendido entre el 1 de noviembre del 2026 y el 31 de enero del 2027.

Estas incluyen a los usuarios de los segmentos de tarifa social y no social de Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) y Energuate, integrada por las distribuidoras Deocsa y Deorsa.

La estabilidad tarifaria se mantiene, como se ha observado durante los últimos cuatro años, pese a las presiones sobre los costos del sector eléctrico asociadas a factores climáticos, inflacionarios y geopolíticos, explicó la CNEE en un comunicado.

La Comisión indicó que, tras revisar los costos de compra de potencia y energía de las distribuidoras correspondientes a julio, agosto y septiembre del 2026, determinó que no habrá variaciones en el cargo unitario por energía para el nuevo trimestre.

¿Cuánto costará la energía eléctrica de noviembre a enero?

Las tarifas que estarán vigentes del 1 de noviembre del 2026 al 31 de enero del 2027 serán las siguientes:

Tarifa no social

Distribuidora de Electricidad de Occidente, S. A. (Deocsa): Q2.12 por kilovatio hora (kWh).

Distribuidora de Electricidad de Oriente, S. A. (Deorsa): Q2.06 por kWh.

Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA): Q1.51 por kWh.

La tarifa no social se aplica a los usuarios con consumos de 300 kWh mensuales en adelante. Este segmento comprende alrededor de 300 mil usuarios, equivalentes al 7% del total atendido por las tres distribuidoras, según datos de la CNEE. No cuenta con subsidio.

Tarifa social

Deocsa: Q2.03 por kWh.

Deorsa: Q1.98 por kWh.

EEGSA: Q1.42 por kWh.

La tarifa social se aplica a aproximadamente 3.9 millones de usuarios, que representan el 93% del total.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

¿Quiénes reciben subsidio en la factura de electricidad?

Aunque la tarifa social abarca consumos de hasta 300 kWh mensuales, el subsidio estatal se dirige a quienes consumen hasta 100 kWh al mes.

Según el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), el aporte extraordinario se distribuye en tres rangos de consumo: de 1 a 60 kWh al mes; de 61 a 88; y de 89 a 100.

La CNEE estima que más de 2.3 millones de familias reciben el beneficio del subsidio.

Sin embargo, los usuarios deben considerar que, aunque, el monto final de la factura puede variar según el consumo mensual de electricidad y otros cargos como la tasa de alumbrado público, fijada por cada municipalidad; el impuesto al valor agregado (IVA), y los posibles ajustes al aporte económico que otorga el Inde. Aunque este último indicó que los ajustes al subsidio se hacen de forma anual y los actuales se mantendrán hasta el 31 de diciembre.

Menos lluvias y mayores costos presionan al sector eléctrico

La CNEE explicó que, para establecer las tarifas del nuevo trimestre, revisó los costos de compra de potencia y energía en los que incurrieron las distribuidoras durante julio, agosto y septiembre del 2026, conforme a la Ley General de Electricidad, y se confirmó que el cargo unitario por energía no presenta variaciones a pesar del contexto de presiones sobre los costos del sector eléctrico.

Entre los factores que inciden se encuentra la inflación. En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Guatemala registró una variación interanual del 4.7%, explicó la CNEE, mientras que el índice de precios al productor de productos industriales de Estados Unidos, excluidos los combustibles, alcanzó el 7.6%.

“Estos indicadores permiten observar la evolución de los precios locales y de una referencia internacional de bienes industriales relacionados con los insumos y equipos utilizados en el sector eléctrico”, añadió la entidad.

Gráfica de CNEE sobre inflación en Guatemala y precios de productos en Estados Unidos. (Foto, Prensa Libre: boletín de CNEE).

Otro factor es la reducción de las lluvias durante el 2026, que ha provocado una disminución de la generación hidroeléctrica en Guatemala.

Sin embargo, la CNEE señaló que el impacto sobre los costos de compra de energía de las distribuidoras se encuentra relativamente contenido gracias a los contratos de largo plazo suscritos con los generadores mediante procesos de licitación.

La institución advirtió que la menor disponibilidad de energía limita la oferta para cubrir los bloques de suministro que las distribuidoras necesitan adquirir adicionalmente a lo contratado, lo cual puede incrementar el costo de esas compras.

Gráfica de CNEE sobre sobre generación con hidroeléctricas. (Foto, Prensa Libre: boletín de CNEE).

Diversificación de la matriz y contratos de largo plazo ayudan a mantener las tarifas

La Comisión también señaló que los mercados internacionales han registrado episodios de volatilidad en los precios de combustibles utilizados para la generación eléctrica, como el carbón térmico, el gas natural y el búnker, debido a factores geopolíticos.

Pese a estas presiones, las tarifas reguladas han mantenido una trayectoria de estabilidad.

Según la CNEE, la diversificación de la matriz de generación eléctrica y los contratos de suministro de mediano y largo plazo han contribuido a contener el impacto de las variaciones de costos sobre las tarifas que pagan los usuarios regulados.

De esta manera, las tarifas sociales y no sociales de EEGSA, Deocsa y Deorsa permanecerán sin modificaciones durante los próximos tres meses.