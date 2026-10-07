Inflación en Guatemala se acelera y alcanza 4.69% en septiembre del 2026

El Banco de Guatemala (Banguat) informó que el ritmo inflacionario alcanzó 4.69% en septiembre, por encima del 3.37% registrado en agosto y del valor central de la meta de inflación, establecido en 4%.

El indicador volvió a ubicarse en ese nivel después de casi tres años. En octubre del 2023, la inflación se situó en 4.98%, aunque entonces mantenía una trayectoria descendente después de haber alcanzado un máximo de 9.69% en enero de ese año.

Según el reporte divulgado este miércoles, la inflación mensual fue de 1.18%, mientras que la inflación acumulada entre enero y septiembre se situó en 4.17%.

Los datos muestran una aceleración de los precios durante septiembre, tanto en comparación con el mes anterior como respecto de la trayectoria observada en los últimos años.

Inflación sube a 4.69% en septiembre

El pasado 23 de septiembre, la Junta Monetaria (JM) decidió mantener en 3.50% la tasa de interés líder de política monetaria, luego de conocer el balance de riesgos de inflación.

En esa ocasión, la JM analizó el contexto internacional, especialmente las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su incidencia en el aumento de los precios internacionales del petróleo y otros productos energéticos, comportamiento que también se había comenzado a reflejar en el mercado nacional.

En agosto, el ritmo inflacionario se situó en 3.37%, frente al 2.70% registrado en julio. Las autoridades indicaron entonces que las expectativas de inflación permanecían ancladas y que el pronóstico apuntaba a una inflación de 4% al cierre del 2026.

Ese pronóstico, sin embargo, no incorporaba el efecto de la exención temporal del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP) y del impuesto al valor agregado (IVA) para las gasolinas superior y regular y el diésel, medida aprobada posteriormente por el Congreso.

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) conocieron un reporte sobre los efectos del fenómeno de El Niño en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)



Inflación supera el 4% y aumenta la presión sobre los precios

Según una declaración de la Junta Monetaria (JM), los riesgos externos continúan presionando la inflación en Guatemala, en un contexto de “elevada incertidumbre externa”.

Guatemala depende de las importaciones para abastecerse de derivados del petróleo, por lo que las variaciones de los precios internacionales pueden trasladarse al mercado interno.

“La prolongación del choque de oferta en el mercado mundial del crudo podría seguir impactando los precios internos de los combustibles y afectar las perspectivas económicas de Guatemala en el presente año”, advirtió la JM.

La Junta también indicó que la mayoría de los indicadores observados mantiene un comportamiento congruente con la estimación de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) de entre 3.3% y 5.3%, con un valor central de 4.3%.

En agosto del 2026, la inflación se situó en 3.37%, frente al 2.70% de julio. Sin embargo, en septiembre se aceleró hasta 4.69%, con lo cual superó el valor central de 4% de la meta de inflación establecida por la JM, aunque permaneció dentro del margen de tolerancia de un punto más punto porcentual, es decir, entre 3% y 5%.