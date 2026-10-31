Subsidio a la energía eléctrica: cuánto pagarán los usuarios de la tarifa social desde noviembre

Las nuevas tarifas de energía eléctrica para el trimestre comprendido entre noviembre del 2026 y enero del 2027 comenzarán a regir este 1 de noviembre. Dentro de estas se mantendrá el subsidio estatal para un segmento de usuarios de la tarifa social, por medio del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) estableció las tarifas para ese período.

En el caso de la tarifa social comprende a los usuarios que consumen entre 1 y 300 kilovatios hora (kWh) al mes. Sin embargo, el subsidio se concentra en quienes registran un consumo de entre 1 y 100 kWh mensuales.

Según información del Inde, el aporte se distribuye en tres rangos de consumo, y esta será la cobertura con el subsidio.

Consumos de 1 a 60 kilovatios hora

En este segmento, los usuarios reciben el mayor porcentaje de subsidio. Estos son los montos que deben pagar por cada kilovatio hora y el aporte que cubre el Inde:

Deocsa (Energuate): la tarifa es de Q2.03 por kWh. El usuario paga Q0.75 y el Inde aporta Q1.28.

la tarifa es de Q2.03 por kWh. El usuario paga Q0.75 y el Inde aporta Q1.28. Deorsa (Energuate): la tarifa es de Q1.98 por kWh. El usuario paga Q0.75 y recibe un subsidio de Q1.23.

la tarifa es de Q1.98 por kWh. El usuario paga Q0.75 y recibe un subsidio de Q1.23. Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA): la tarifa es de Q1.42 por kWh. El usuario paga Q0.82 y el Inde aporta Q0.60.

la tarifa es de Q1.42 por kWh. El usuario paga Q0.82 y el Inde aporta Q0.60. Empresa Eléctrica Municipal de Ixcán: el usuario paga Q0.61 y recibe un subsidio de Q0.76.

el usuario paga Q0.61 y recibe un subsidio de Q0.76. Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj: el usuario paga Q0.83 y el subsidio es de Q0.95.

el usuario paga Q0.83 y el subsidio es de Q0.95. Empresa Eléctrica Municipal de Retalhuleu: el usuario paga Q0.66 y el Inde aporta Q0.62.

De acuerdo con los datos del Inde, este rango corresponde al segmento de familias en extrema pobreza e incluye a más de 1 millón 550 mil familias. Para este grupo, el subsidio cubre, en promedio, el 54% del costo de la energía eléctrica.

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Consumos de 61 a 88 kilovatios hora

Para los usuarios que consumen entre 61 y 88 kWh al mes, estos son los montos que deben pagar por cada kilovatio hora y el aporte estatal:

Deocsa: el usuario paga Q1.27 por kWh y el subsidio es de Q0.76.

el usuario paga Q1.27 por kWh y el subsidio es de Q0.76. Deorsa: el usuario paga Q1.27 y el Inde aporta Q0.71.

el usuario paga Q1.27 y el Inde aporta Q0.71. EEGSA: el usuario paga Q1.34 por kWh y recibe un subsidio de Q0.08.

el usuario paga Q1.34 por kWh y recibe un subsidio de Q0.08. Ixcán: el usuario paga Q1.13 y el subsidio es de Q0.24.

el usuario paga Q1.13 y el subsidio es de Q0.24. Joyabaj: el usuario paga Q1.35 y el subsidio es de Q0.44.

el usuario paga Q1.35 y el subsidio es de Q0.44. Retalhuleu: el usuario paga Q1.18 y el Inde aporta Q0.10.

Este rango es considerado el segmento de familias en situación de pobreza y comprende alrededor de 566 mil familias.

Consumos de 89 a 100 kilovatios hora

En el tercer rango, correspondiente a los usuarios que consumen entre 89 y 100 kWh al mes, los montos que deben pagar y el aporte del Inde por cada kilovatio hora son los siguientes:

Deocsa: los usuarios pagan Q1.31 por kWh y reciben un subsidio de Q0.73.

los usuarios pagan Q1.31 por kWh y reciben un subsidio de Q0.73. Deorsa: el usuario paga Q1.31 y el Inde aporta Q0.68.

el usuario paga Q1.31 y el Inde aporta Q0.68. EEGSA: el usuario paga Q1.38 y recibe un aporte de Q0.04.

el usuario paga Q1.38 y recibe un aporte de Q0.04. Ixcán: el usuario paga Q1.17 y el subsidio es de Q0.21.

el usuario paga Q1.17 y el subsidio es de Q0.21. Joyabaj: el usuario paga Q1.39 y el subsidio es de Q0.40.

el usuario paga Q1.39 y el subsidio es de Q0.40. Retalhuleu: el usuario paga Q1.21 y el Inde aporta Q0.06.

Este segmento está integrado por más de 262 mil familias.

Otros cargos incluidos en la factura

Los usuarios deben tomar en cuenta que el monto final de la factura mensual no depende únicamente del consumo de electricidad por kilovatio hora. También incluye otros cobros, como los cargos administrativos, la tasa de alumbrado público, cuyo valor varía según el municipio, y el 12% del impuesto al valor agregado (IVA).

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El Inde estima que el aporte extraordinario destinado a este subsidio cerrará el 2026 en alrededor de Q900 millones.