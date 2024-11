El INDE señala que los Q5 mil millones de caja “no sobran” y ya tienen destino porque se usarán en proyectos específicos

Los fondos que actualmente están en la caja tienen destino para proyectos de generación, transmisión y electrificación rural, asegura el INDE al detallar el uso que se tiene previsto a partir del 2025 para los cerca de Q5 mil millones que tienen disponible, monto por el que los diputados al Congreso argumentaron que esa institución no necesitaba fondos del presupuesto para el aporte y subsidio a la energía eléctrica para el próximo año.

El ministro de Energía y Minas, y presidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Víctor Hugo Ventura, y el gerente de esta institución, Luis Adolfo Martínez Díaz, explicaron el jueves el destino y los planes que se tienen con esos recursos.

Ventura, había criticado ese día que el gobierno y el Congreso no asignaron al INDE fondos en el Presupuesto de Ingreso y Egresos del Estado del 2025 para apoyar en la cobertura del aporte y subsidio a la tarifa social de energía eléctrica.

Martínez Díaz, brindó, de forma estimada, y otros datos proporcionados por la entidad, acerca del destino que se les daría entre el 2025 y el 2030 según la planificación de proyectos. Coincidió con el ministro de que las dos administraciones anteriores acumularon fondos en la caja porque no los ejecutaron en proyectos, pero la actual gestión tiene previsto efectuar diversos proyectos, algunos anuales y otros que tardarían más de un año:

Transmisión: Requiere alrededor de Q6 mil 552 millones. Pero de este monto alrededor de Q1 mil 600 millones podrían empezarse a requerir ser en 2025, iniciando con Q113.2 millones para transporte de energía. Aparte otras subestaciones y líneas de transmisión de 230 kilovoltios de Modesto Méndez hacia Poptún, entre otras. También se analiza la posibilidad iniciar un proyecto de una línea de 400 kilovoltios para la que se evalúan dos opciones, ampliar la red de la interconexión eléctrica con México. Las opciones son ampliarla desde la estación Brillantes en Retalhuleu, hacia Escuintla, o buscar otro sitio de conexión desde México hacia Escuintla.

Para generación de electricidad se estiman, Q2 mil millones para trabajará estudios para proyecto geotérmico, como una de las áreas del Oriente del país y otros proyectos que requerirán unos Q1 mil millones (entre Q2027 y 2029). Además de minicentrales hidroeléctricas y solares. Incluiría unas seis hidroeléctricas nuevas en el 2026. Además, generación solar, de la cual se habla de tres modalidades que requerirían unos Q592 millones en el 2026: una es con paneles solares individuales para hogares; otra es de paneles solares, pero creando mini generadoras y miniredes según se analice en las comunidades; y la tercera es la posibilidad de centrales de generación solar conectada a líneas y redes de distribución. Electrificación Rural: unos Q1 mil millones en diferentes comunidades, y con diferentes modelos de cobertura. En 2025 se prevé adherir 28 mil 880 hogares y ascender a 76 mil en 4 años con financiamiento propio.

unos Q1 mil millones en diferentes comunidades, y con diferentes modelos de cobertura. En 2025 se prevé adherir 28 mil 880 hogares y ascender a 76 mil en 4 años con financiamiento propio. Otros, Q500 millones que el INDE debe mantener disponibles en la caja para enfrentar imprevistos o emergencias en los equipos.

Ventura señaló que ese dinero estaba en caja porque las administraciones de los dos gobiernos anteriores no habían ejecutado con eficiencia los recursos, pero sí son necesarios para proyectos.

Agregó, al referirse a otra posibilidad de tener ingresos, que se debe recordar que varias empresas eléctricas municipales mantienen deudas millonarias al INDE por el suministro de energía, a las cuales se seguirá cobrando. Según los registros de la institución son alrededor de Q3 mil millones.

No se han efectuado intervenciones judiciales de empresas, se busca el diálogo y otros procesos, pero sigue siendo una opción, agregó el ministro.

Calificó como positivo que no continuara avanzando la iniciativa de ley para condonación de esa deuda por varias razones: son fondos necesarios para el INDE por servicios prestados, además no se puede condonar porque está judicializada, y porque se estaría premiando a las municipalidades que no quieren pagar porque se ha detectado en algunas que el 40% del suministro que reciben de la institución prácticamente se pierde porque no es cobrado a los usuarios o se usa con otros fines.