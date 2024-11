Inde critica que el gobierno y el Congreso no le hayan asignado fondos del Estado para cubrir los aportes y subsidios a la tarifa social

El ministro de Energía y presidente del Inde, indicó que se usarán fondos propios y se buscarán otras alternativas para completar el monto, en tanto el ministro de Finanzas, dijo que la entidad tiene fondos y no se prevé ninguna crisis.

El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien también preside el INDE, criticó públicamente que no se asignaron fondos a dicho instituto en el presupuesto del Estado para cubrir los aportes y subsidios a la tarifa social, y dijo que buscará dialogar con los diputados con el fin de lograr los recursos necesarios.

Sin embargo, en un boletín posterior, se cambió el tono del mensaje y se dijo que el INDE seguirá aportando de sus recursos y del crédito recientemente aprobado, además de que se analizan alternativas para completar los recursos necesarios para la tarifa social y la electrificación rural.

El no haber asignado fondos en el presupuesto afectará la inversión del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en temas como electrificación rural y generación de energía, ya que los fondos de la entidad deberán ser destinados a cubrir el aporte a la tarifa social, dijo Ventura por la mañana en una conferencia sobre los logros 2024 y proyecciones 2025 de la institución, así como en declaraciones a periodistas.

Posterior a esas opiniones, la institución publicó en sus redes sociales un comunicado haciendo el mismo cuestionamiento y el efecto de posible aumento a los usuarios de la tarifa social y población afectada porque no se podría seguir con la electrificación rural, brindando otros datos, sin embargo, minutos después fue eliminado y se argumentó que contenía errores.

La opinión de finanzas: Tiene fondos y no se prevé crisis

En declaraciones Ventura dijo que esa decisión afectará porque no se podría continuar con proyectos de electrificación rural por lo que unos dos millones de personas seguirían sin acceso a electricidad, y el país continuará con los niveles de falta de cobertura similares a los de Haití y recordó que uno de los proyectos del actual gobierno es la cobertura universal.

Consultado acerca de lo mencionado por Ventura, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, quien participaba en una conferencia de prensa que se llevaba a cabo aparte para hablar del presupuesto del Estado del 2025, respondió que la información que se mencionaba en el dictamen emitido por la Comisión de Finanzas del Congreso y lo que aprobó ese organismo menciona que el INDE cuenta con Q4 mil millones de disponibilidad de caja por lo que los parlamentarios indicaban que en el 2025 esa institución pague la tarifa social lo que le significaría hacerse cargo de Q500 millones para ello.

“Esa es una decisión que ha tomado el Congreso, está en la ley (presupuesto para 2025) y el INDE cuenta con los fondos para poder hacerse cargo, así es que no hay ninguna crisis que podamos avisorar, al contrario se seguirá garantizando el suministro de electricidad y por supuesto la tarifa social que eta aprobada para el próximo año”, expresó Menkos.

Cambia de tono mensaje del INDE

Después del medio día el INDE compartió otro boletín, más corto que el original, indicando que recursos previstos por el Gobierno de la República para financiar la electrificación rural y el subsidio a la tarifa social de electricidad no fueron aprobados en el presupuesto para el año 2025.

Se añade, que el INDE asignó, de su propio presupuesto para el próximo año Q501 millones como aporte a la Tarifa Social y Q110 millones para ejecutar proyectos de

electrificación rural. Además, para estos proyectos en ese año se emplearán Q127 millones del Programa para la Infraestructura de Electrificación Rural (PIER), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Coreano de Inversiones (KIF).

“El INDE analiza alternativas para completar los recursos necesarios para la tarifa social y la electrificación rural”, se añade.

“Se trata de no restringir inversiones estratégicas encaminadas a fortalecer la capacidad de transmisión y generación de energía. Es un desafío significativo que el INDE atenderá con su estrategia de invertir en electrificación para el desarrollo social, económico y ambiental de Guatemala”, se agregó en el comunicado.

Por la mañana Ventura dijo en su discurso y en declaraciones, que por varios años el INDE cubría con fondos propios dicho aporte a la tarifa social, sin embargo, posteriormente el monto destinado para ese rubro ya estaba afectando las finanzas de la institución por lo que en el 2017 se logró que el gobierno, por medio del presupuesto les brindara parte de los fondos para cubrirlo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Se estima que este año se destinará en total unos Q1 mil millones para cubrir los aportes y subsidios a la tarifa social, y de estos, alrededor del 50 % se hace con fondos del Estado trasladados por el gobierno y el 50 % con fondos propios de la entidad, resaltaron.

Mencionó que ahora buscarán dialogar con diputados al Congreso para que cambien su decisión y se les asignen fondos, ya que considera que, aunque en ese organismo se argumentó que no había necesidad de brindar esos recursos porque el INDE cerrará el año con entre Q4 mil millones a Q5 mil millones en caja, el problema es que en las dos administraciones anteriores no se ejecutó de forma efectiva y se guardaron los recursos, por lo que da la idea que se tiene muchos fondos libre en caja. Sin embargo, añadió Ventura, esos recursos ya tienen destino, en algunos casos proyectos que están judicializados, además que otra parte se usarán para proyectos de generación y electrificación que la institución ejecutará.

“Vamos a continuar las pláticas con el Congreso para decirles de que no está bien que tomen ese saldo de caja porque van a dejar a miles de familias guatemaltecas sin la esperanza de poder tener energía eléctrica en esta administración. No se dieron cuenta los diputados quizá, privilegiando un manejo meramente financierista, pero son fondos que ya tienen un destino para electrificación”, dijo Ventura mencionando de ejemplo que derivado de esa decisión no se podría ejecutar un proyecto de Q100 millones para llevar energía solar a comunidades que aún están aisladas del sistema de electricidad en Las Verapaces, Izabal y otros departamentos.