Guatemala proyecta un crecimiento económico del 4.3% para el 2026 y del 4% para el 2027, según confirmaron las autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), durante el foro Perspectivas económicas y financieras 2027, organizado este martes 17 de noviembre por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Eddy Roberto Carpio Sam, presidente del Banguat y de la Junta Monetaria, presentó un análisis del entorno económico nacional e internacional, así como una evaluación de los principales indicadores macroeconómicos. Durante su intervención,confirmó que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se situaría en el 4.3% al cierre del 2026.

El funcionario destacó que Guatemala registraría otro año consecutivo con un crecimiento del 4.3%, cifra superior a la tasa de crecimiento potencial de la economía, estimada en el 3.5%.

Para el 2027, la proyección de crecimiento económico es del 4%, una tasa que Carpio Sam calificó como positiva, considerando el contexto de incertidumbre internacional y los riesgos a la baja que enfrenta la economía mundial.

Confirma crecimiento económico del 4.3% para 2026

El funcionario detalló que las distintas actividades económicas registran tasas de crecimiento positivas y que se espera que esta tendencia se mantenga durante el 2027.

Sin embargo, aclaró que se presta especial atención al sector agrícola debido a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, que podría afectar algunas actividades productivas.

Indicó que, según la información disponible del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), no se han materializado los efectos negativos asociados con un episodio intenso de este fenómeno climático.

Durante el foro, explicó que las actividades financieras y de seguros registrarían un crecimiento positivo al cierre del 2026, al igual que el comercio y la construcción, sectores que tienen una participación importante en el producto interno bruto (PIB).

“El Imae mide la actividad económica de manera mensual, nosotros tenemos cifras a septiembre, vemos que continuamos confirmando la proyección de 4.3% para finales del año y consideramos que con la tendencia que trae este indicador podríamos estar confirmando la proyección de crecimiento para finales del siguiente año”, apuntó Carpio Sam.

El presidente del Banguat también destacó que el índice de confianza de la actividad económica se mantiene en zona de expansión, al situarse en 54.38 puntos.

Explicó que este resultado es relevante porque los valores superiores a 50 puntos reflejan expectativas favorables sobre el desempeño de la economía guatemalteca.

Inflación en Guatemala cerraría 2026 en 4.25%

Sobre la inflación, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Eddy Roberto Carpio Sam, explicó que el ritmo inflacionario se situó en el 4.38% en octubre, por debajo del 4.69% registrado en septiembre. Esta moderación se atribuye principalmente a la exoneración de los impuestos aplicados a los combustibles, cuyos precios habían sido uno de los principales factores de presión sobre el indicador.

“El Imae mide la actividad económica de manera mensual, nosotros tenemos cifras a septiembre, vemos que continuamos confirmando la proyección de 4.3% para finales del año". Eddy Roberto Carpio Sam, presidente Banguat

Adelantó que se esperan efectos favorables durante noviembre y diciembre, debido a la moderación observada en los precios internacionales del barril de petróleo, lo que podría contribuir a reducir las presiones inflacionarias.

Carpio Sam confirmó que la proyección de inflación para el cierre del 2026 es del 4.25%, porcentaje que se mantiene dentro del margen de tolerancia de la meta establecida por la Junta Monetaria (JM), del 4% con una variación de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Para el 2027, las autoridades monetarias prevén que la inflación se sitúe alrededor del valor central de la meta, es decir, en el 4%, lo que reflejaría una estabilización del ritmo de crecimiento del nivel general de precios.

Remesas crecerían solo 3% en Guatemala durante 2027

Entre los indicadores económicos presentados durante el foro, Eddy Roberto Carpio Sam, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), destacó que las remesas familiares registrarían un crecimiento del 5% al cierre del 2026, mientras que para el 2027 se prevé una desaceleración, con un incremento del 3%.

Al 5 de noviembre, las remesas acumulaban ingresos por US$22 mil 725 millones (aproximadamente Q170 mil millones), lo que representa un crecimiento interanual del 5.8%.

En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa (IED), el Banguat proyecta un cierre de US$2 mil 100 millones para el 2026 y un crecimiento adicional durante el próximo año.

Respecto del comercio exterior, las exportaciones registraban un crecimiento del 7.4% a septiembre, mientras que la proyección para el cierre del año es del 6.5%. Por su parte, las importaciones aumentarían un 7.4% al finalizar el 2026.

Otro de los indicadores destacados fue el crédito bancario al sector privado, que mantiene un ritmo de crecimiento del 8.2%. Las autoridades monetarias prevén que cierre el 2026 con un incremento del 7%, mientras que para el 2027 se estima una expansión de entre el 6% y el 8%.