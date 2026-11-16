La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) confirmó que el fenómeno de El Niño afectará la producción de caña de azúcar durante la zafra 2026-2027, que comenzó recientemente y concluirá entre abril y mayo del próximo año, con el inicio de la temporada de lluvias en la costa sur.

Directivos de Asazgua aseguraron que está garantizado el abastecimiento de azúcar para cubrir la demanda del mercado interno, mientras que la reducción de la producción se reflejará principalmente en las exportaciones durante el próximo ejercicio fiscal.

La merma prevista se atribuye a los efectos del fenómeno de El Niño y a la disminución de las lluvias. Según los análisis técnicos, las condiciones podrían agravarse durante febrero, marzo y abril del 2027, con posibles repercusiones no solo en el cultivo de caña de azúcar, sino también en la actividad agrícola en general.

Prevén caída del 7% en producción de caña

Luis Miguel Paiz, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), indicó en conferencia de prensa que se prevé una menor concentración de azúcar en la caña, así como un oscurecimiento de los tallos y una reducción del follaje en las plantaciones.

Según las proyecciones iniciales del Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (Cengicaña), se estima una reducción del 7% en el volumen de caña cosechada durante la zafra 2026-2027.

En la zafra 2025-2026, la producción alcanzó los 27.7 millones de toneladas métricas de caña, por lo que una disminución del 7% representaría una merma aproximada de 1.94 millones de toneladas métricas.

Paiz explicó que, en otros países productores de Centroamérica, la reducción podría alcanzar hasta el 20%.

El directivo aclaró que esta situación también repercutirá en la disponibilidad de biomasa y, por consiguiente, en la generación de energía eléctrica a partir del bagazo de caña.

Durante la zafra 2025-2026 se produjeron 27.7 millones de toneladas métricas de caña. Para el nuevo ciclo se prevé una reducción del 7%, equivalente a 1.94 millones de toneladas métricas. (Foto Prensa Libre: cortesía de Asazgua)

Producción de azúcar caería 5%

En cuanto a la producción de azúcar, las estimaciones oficiales apuntan a una reducción del 5% durante la zafra 2026-2027, debido a la menor concentración de azúcar en las plantaciones y a la disminución del volumen de caña cosechada.

Los registros indican que, durante la zafra 2025-2026, la producción de azúcar alcanzó los 2.8 millones de toneladas métricas, por lo que se prevé una disminución de unas 140 mil toneladas métricas.

“Estamos en alerta debido al impacto del fenómeno de El Niño desde que venimos viendo la información y estamos tratando de prepararnos. Tenemos unas proyecciones de reducción de disponibilidad de agua y las altas temperaturas para los próximos meses”, apuntó Paiz.

La menor producción de caña también implicará una reducción en la disponibilidad de bagazo, utilizado como biomasa para generar electricidad. Según las proyecciones de Asazgua, la cogeneración de energía renovable podría disminuir un 7% durante la próxima zafra.

"Se prevé una menor concentración de azúcar en la caña, así como un oscurecimiento de los tallos y una reducción del follaje en las plantaciones" Luis Miguel Paiz, gerente general Asazgua

En la zafra 2025-2026, la generación eléctrica a partir del bagazo de caña alcanzó los 2 mil 776.8 millones de kilovatios hora (kWh), por lo que una reducción del 7% representaría una disminución aproximada de 194.4 millones de kWh.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de Asazgua aclararon que estas proyecciones se elaboraron con base en el escenario de mayor impacto previsto.

Advierten de una zafra más compleja

El directivo reiteró que se está comenzado una zafra en condiciones más complejas de lo normal, con una menor agua disponible, con temperaturas más altas que tendrá impacto en la cosecha de la caña, así como en la producción de azúcar y generación de energía.

Para el largo tiempo, afirmó Cengicaña, viene desarrollando variedades que sean más resistentes a las condiciones secas. Ejemplificó que para que una variedad de caña que pueda ser liberada de manera comercial se tarda hasta 12 años y en esto se ha venido trabajando desde hace varios años en un proceso de desarrollo que permita afrontar las temporadas secas o de inundaciones, para la variabilidad con estos fenómenos.

La zafra azucarera comienza en noviembre y concluye entre abril y mayo del año siguiente, con el inicio de la temporada de lluvias en la costa sur. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Garantiza suministro de azúcar

Luis Miguel Paiz, gerente general de Asazgua, confirmó que está garantizado el abastecimiento de azúcar para el mercado interno, pese a la reducción prevista en la producción durante la zafra 2026-2027. El directivo descartó que exista riesgo de desabastecimiento y aseguró que la demanda nacional está cubierta en un 100%.

Actualmente, el 40% de la producción total de azúcar se destina al mercado interno y el 60% restante a las exportaciones.

Ante la disminución prevista en la producción, Paiz explicó que el volumen destinado a las exportaciones se distribuirá entre los mercados preferenciales, que incluyen aquellos con cuotas establecidas en los tratados de libre comercio (TLC) y los compromisos adquiridos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). El resto de la producción disponible se destinará al mercado mundial.

Exportaciones de azúcar caen 12.9% en divisas

Las divisas generadas por las exportaciones de azúcar registraron una caída del 12.9% entre enero y septiembre del 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, pese a que el volumen exportado aumentó un 4%.

Según las estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat), las exportaciones de azúcar generaron US$676 millones entre enero y septiembre del 2026, frente a los US$777 millones registrados durante el mismo período del 2025, lo que representa una disminución de US$101 millones.

En cuanto a los resultados anuales, las exportaciones de azúcar alcanzaron los US$936 millones en el 2025, mientras que en el 2024 sumaron US$728 millones.