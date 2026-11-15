Nueva fusión en el sector azucarero: ingenios La Unión y Madre Tierra integran operaciones en Escuintla

Los ingenios azucareros La Unión y Madre Tierra confirmaron el pasado viernes 13 de noviembre la fusión de sus operaciones para la zafra 2026-2027.

A través de un comunicado oficial, ambas compañías, que operan en Escuintla, dieron a conocer la alianza.

“Hoy queremos compartirles una noticia muy positiva: ingenio La Unión y Madre Tierra nos unimos para formar juntos una nueva organización, más grande y más fuerte”, señala el comunicado firmado por Álvaro Enrique Ruiz, director general del ingenio La Unión.

El documento aclara que no se trata de una compra ni de una venta, sino de una fusión entre dos socios, en la que cada ingenio aporta su personal, experiencia e historia para conformar una organización más competitiva.

La información oficial detalla que ambas compañías continuarán trabajando en las mismas zonas, con su personal y las comunidades donde operan. En ese sentido, califican la fusión como “un paso natural de nuestra historia”.

Las proyecciones iniciales apuntan a una producción conjunta de más de 600 mil toneladas de azúcar, destinadas en su mayoría a la exportación, así como a la generación de más de 7 mil empleos.

Ingenios La Unión y Madre Tierra confirman fusión

En una entrevista con Prensa Libre, Álvaro Enrique Ruiz, director general, brindó más detalles de la operación y explicó que se trata de una integración de compañías del sector azucarero, similar a las que se han registrado en otros países productores, como Brasil, India, Colombia y México.

“Lo que se anunció es la fusión, la integración de dos empresas que estamos dentro de un mismo negocio, que es el negocio azucarero. Son dos empresas que trabajamos muy cerca. Estamos geográficamente a pocos kilómetros y ya con anticipación nosotros teníamos varios negocios juntos de fincas, de operaciones agrícolas y hacíamos muchas actividades en conjunto”, aseguró.

Ruiz explicó que los propietarios de ambas empresas identificaron una oportunidad para fortalecer su competitividad en el mercado internacional, debido a la cercanía geográfica de sus operaciones, los valores compartidos y la experiencia de trabajo conjunto.

Agregó que la integración busca enfrentar la competencia de grandes grupos azucareros de países como Brasil, Australia e India, así como garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad laboral a largo plazo.

“Si estando juntos, integrados en una misma organización, pues se fortalecen los recursos de ambas organizaciones y podemos seguir avanzando de una manera más fuerte para poder a largo plazo garantizar la operación de ambas empresas y de todo el personal que en ella labora”, enfatizó.

Los ingenios azucareros La Unión y Madre Tierra confirmaron la fusión de sus operaciones para la zafra 2026-2027. (Foto Prensa Libre: Asazgua)

Fusión azucarera apunta al mercado internacional

El directivo explicó que las negociaciones entre ambas compañías comenzaron tiempo atrás y culminaron con el anuncio oficial de la fusión.

Señaló que el proceso requirió tiempo para alcanzar los acuerdos necesarios, debido a la complejidad de integrar dos empresas que anteriormente operaban de manera independiente.

“Muchas veces es más sencillo cuando una empresa compra a otra, pues no hay que ponerse de acuerdo en tantos detalles, pero cuando se trata de una integración, una fusión, pues sí requiere muchos acuerdos para que queden muy claras todas las cosas. Entonces nos tomó algún tiempo, pero ahora ya operamos bajo una misma organización, solo que tenemos dos operaciones industriales en marcha, que es el ingenio Madre Tierra y el ingenio La Unión”, recalcó.

Ruiz aseguró que la integración permitirá realizar de manera conjunta operaciones de compra y ventas en el mercado internacional, actividades que hasta ahora se efectuaban por separado.

“Lo que se anunció es la fusión, la integración de dos empresas que estamos dentro de un mismo negocio, que es el negocio azucarero. Son dos empresas que trabajamos muy cerca. Estamos geográficamente a pocos kilómetros y ya con anticipación nosotros teníamos varios negocios juntos de fincas, de operaciones agrícolas y hacíamos muchas actividades en conjunto” Álvaro Enrique Ruiz, director general

Explicó que, para la zafra 2026-2027, que recién comenzó, cada ingenio ya había adquirido compromisos comerciales individuales, tanto de compra como de venta, por lo que estos se mantendrán.

Sin embargo, indicó que en el futuro ambas compañías comenzarán a integrar estas operaciones comerciales, con el objetivo de optimizar los volúmenes de compra y venta y aprovechar las ventajas de operar bajo una misma organización.

Según Álvaro Enrique Ruiz, director general del ingenio La Unión, la integración de empresas azucareras responde a una tendencia internacional de consolidación de la industria que también comienza a reflejarse en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Asazgua)

Industria azucarera acelera su consolidación

Esta es la segunda operación de este tipo que se registra en Guatemala durante el año, luego de que, hace un mes, el Grupo Magdalena adquiriera las operaciones del ingenio El Pilar.

Ruiz, explicó que la integración de empresas azucareras responde a una tendencia internacional de consolidación de la industria, que también comienza a reflejarse en Guatemala.

“Lo que está pasando en Guatemala no es ajeno a lo que ha pasado en esta industria a nivel global. Hace muchos años uno iba a Brasil y había una gran cantidad de ingenios, me refiero a Brasil porque es el mayor productor del mundo. Hoy en día todas esas operaciones se han ido consolidando porque, como le digo, esta es una industria de commodities o materias primas donde la eficiencia y el lograr reducir los costos es muy importante para poder mantener a largo plazo las operaciones”, aseguró a Prensa Libre.