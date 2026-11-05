Zafra azucarera 2026-2027 en Guatemala: Asazgua prevé una baja en la producción por efectos de fenómeno de El Niño

La producción de azúcar en Guatemala creció 11% durante la zafra 2025-2026 respecto de la temporada anterior. Sin embargo, para el ciclo 2026-2027, que comenzará en noviembre próximo, se prevé una disminución debido al impacto de la reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas asociados con el fenómeno de El Niño, informó la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

La nueva zafra azucarera, que se extenderá de noviembre del 2026 a alrededor de mayo del 2027, está próxima a comenzar, en medio de condiciones climáticas que podrían afectar los niveles de producción alcanzados durante la temporada anterior.

En el período 2025-2026 se produjeron 61 millones 182 mil 606 quintales de azúcar, equivalentes a 2 millones 814 mil 399.88 toneladas métricas, lo que representó un crecimiento del 11% respecto de la zafra 2024-2025.

Entre los principales factores que contribuyeron a ese incremento destacan las condiciones climáticas favorables durante el desarrollo del cultivo, el buen desempeño de las variedades de caña utilizadas y la implementación oportuna de prácticas de manejo agronómico.

Estos factores, en conjunto, permitieron alcanzar los niveles de productividad registrados durante la temporada.

El Niño afectaría la producción

Para la zafra 2026-2027, Asazgua anticipa una reducción en la producción debido al impacto de la disminución de las lluvias y el incremento de las temperaturas asociados con el fenómeno de El Niño, explicó Luis Miguel Paiz, gerente general de Asazgua.

El ejecutivo indicó que actualmente se evalúa el impacto que tendrán sobre el cultivo las condiciones climáticas severas registradas durante los últimos meses, las cuales, según explicó, guardan una relación directa con la concentración de azúcar en la planta.

“La zafra 2026-2027 tiene como particularidad que se registra bajo la influencia del fenómeno de El Niño”, afirmó Paiz.

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Explicó que durante los últimos meses se ha experimentado una reducción significativa de las lluvias y un incremento de las temperaturas, condiciones que han deteriorado el cultivo.

Además, señaló que los períodos prolongados de déficit hídrico y el estrés al que se somete la caña afectan negativamente su crecimiento y la acumulación de biomasa, lo que repercute en la producción de azúcar.

Aunque el sector prevé una disminución, todavía se encuentra en proceso de evaluación de los efectos climáticos, por lo que no se ha precisado el porcentaje de reducción esperado para la próxima temporada.

Exportaciones y generación de empleo

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), el azúcar ocupa el quinto lugar entre los productos que generan más divisas por exportaciones.

Entre enero y agosto del 2026, las exportaciones de azúcar generaron US$622.23 millones, cifra que representa una disminución del 16.8% respecto del mismo período del año anterior.

Durante la temporada de zafra, el sector azucarero genera más de 55 mil empleos directos y estima alrededor de 275 mil empleos indirectos.

Según Asazgua, en la próxima zafra participarán los ingenios La Unión, Magdalena, Trinidad, Madre Tierra, Pantaleón, Santa Ana y Palo Gordo.

Exportaciones a EE. UU.: cuotas de la OMC y el CAFTA-DR están exentas del arancel del 10%

Respecto de los aranceles establecidos por Estados Unidos en julio del 2026 a las importaciones provenientes de distintos países, Paiz explicó que en la actualidad los contingentes de azúcar amparados por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), así como las cuotas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), quedaron exentos de ese arancel adicional del 10%.

No obstante, se indicó que Asazgua mantiene el monitoreo de las disposiciones comerciales ante posibles cambios o ajustes que puedan afectar las exportaciones del sector.

El gravamen al que se refiere la asociación corresponde a la medida establecida por Estados Unidos en julio último, bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio de 1974, como resultado de una investigación relacionada con las restricciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Guatemala quedó incluida entre las economías sujetas a una tasa del 10%, debido a que adoptaron o se comprometieron a implementar medidas para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Sin embargo, el azúcar guatemalteca exportada a Estados Unidos fuera de esos contingentes está sujeta a un arancel de importación del 105%, al que se suma el 10% correspondiente a la Sección 301, para un gravamen total del 115%, informó la asociación en agosto último.

Estados Unidos recibió el 12% de las exportaciones de azúcar en el 2025

Durante el 2025, Guatemala exportó a distintos mercados 1 millón 780 mil 553 toneladas métricas de azúcar, por un valor de US$937.2 millones.

De ese volumen, las exportaciones hacia Estados Unidos representaron el 12%, equivalente a 211 mil 772 toneladas métricas, por US$118.7 millones.

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Del total de azúcar exportada por el país hacia Estados Unidos durante el 2025, la distribución entre las tres modalidades fue:

24% ingresó mediante la cuota de la OMC.

26% se exportó bajo el CAFTA-DR.

50% correspondió a exportaciones fuera de cuotas y acuerdos comerciales.

De esta manera, la mitad del volumen de azúcar enviado a Estados Unidos durante el 2025 correspondió a exportaciones fuera de los contingentes comerciales, modalidad que, según Asazgua, está sujeta a un arancel total del 115% bajo las disposiciones comunicadas en el 2026.