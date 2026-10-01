Grupo Magdalena asume operaciones del ingenio El Pilar en Retalhuleu

Por medio de un comunicado, Grupo Magdalena informó sobre el inicio de esta nueva etapa y aseguró que el proceso busca mantener la continuidad de las operaciones.

“Este paso reafirma nuestro compromiso de garantizar continuidad productiva, estabilidad y responsabilidad hacia quienes confían en nosotros”, señala el comunicado.

La empresa agregó que la operación “se desarrollará bajo un modelo de gestión que asegura eficiencia y confianza, siempre con un enfoque en sostenibilidad ambiental y cultura de seguridad”.

“Este nuevo capítulo refleja nuestro compromiso de transformar retos en oportunidades, consolidando a Magdalena como una organización que evoluciona y crece con visión de futuro”, añadió.

En el mensaje, Grupo Magdalena también agradeció la confianza de sus aliados y afirmó: “Estamos convencidos de que, juntos, seguiremos construyendo una empresa que inspira orgullo y genera valor para todos nuestros aliados”.

Nueva zafra comenzará en noviembre

La zafra 2026-2027 está programada para comenzar en los primeros días de noviembre y concluir entre abril y mayo del próximo año, cuando inicia la temporada de lluvias en la Costa Sur.

El pasado 5 de agosto se informó que la zafra 2025-2026 registró un crecimiento del 11% en Guatemala. Sin embargo, el sector azucarero enfrenta un escenario de incertidumbre por el nuevo arancel de Estados Unidos y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción.

La zafra 2026-2027 está programada para comenzar en los primeros días de noviembre y concluir entre abril y mayo del próximo año, cuando inicia la temporada de lluvias en la Costa Sur.

Magdalena y El Pilar se suman a la consolidación azucarera

En una entrevista con Prensa Libre, publicada en febrero del 2020, Alfredo Vila, presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua), explicó que la industria azucarera atravesaba un proceso de readecuación y consolidación de empresas.

En esa ocasión, Vila mencionó como ejemplo al Grupo Pantaleón, que administraba los ingenios Pantaleón y Concepción, en Escuintla, y avanzaba hacia una consolidación operativa de ambas unidades.

Un proceso similar se había registrado años antes con los ingenios San Diego y Trinidad, cuyas operaciones se consolidaron en el ingenio Trinidad, mientras que San Diego cerró sus operaciones.

“Estas cosas son cambios muy grandes, que a veces cuesta tomar las decisiones, pero son importantes para mejorar la eficiencia y enfrentar las crisis”, explicó Vila en aquella entrevista.