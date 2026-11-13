Junta Monetaria emite opinión favorable sobre deuda para 2027: por qué preocupa el aumento del endeudamiento y el gasto público

Los integrantes de la Junta Monetaria (JM) conocieron, a solicitud del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la propuesta de endeudamiento público mediante bonos del Tesoro por Q42 mil 750 millones, destinada a financiar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, que asciende a Q192 mil millones. La iniciativa se encuentra bajo análisis de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, previo a la emisión del dictamen correspondiente.

La sesión, celebrada la noche del miércoles 11 de noviembre, generó una amplia discusión entre los integrantes de la JM y concluyó con cinco votos a favor y tres en contra, con lo cual se emitió opinión favorable sobre el cupo de endeudamiento.

Los representantes del sector empresarial, de los bancos privados y de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) votaron en contra. Cada uno de los delegados presentó su voto razonado y expuso sus argumentos durante la sesión.

A favor votaron los representantes de los ministerios de Finanzas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como el presidente del Banco de Guatemala y el delegado del Congreso de la República.

CIG advierte riesgos por mayor endeudamiento

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó su preocupación por el incremento del endeudamiento público, debido a que podría comprometer recursos futuros y reducir el margen fiscal para atender las prioridades nacionales.

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Antes de emitir nuevos bonos del Tesoro, destacó que debe evaluarse la disponibilidad efectiva de los aproximadamente Q11 mil millones en saldos de caja, después de descontar los recursos comprometidos y las necesidades de liquidez del Estado.

Agregó que el monto de endeudamiento que recibió opinión favorable de la Junta Monetaria equivale aproximadamente al 4% del producto interno bruto (PIB) y al 35% de la recaudación tributaria. Aclaró que esta última comparación permite dimensionar la magnitud del financiamiento solicitado, pero no representa el pago anual de la deuda.

La Junta Monetaria (JM) emitió opinión favorable para la emisión de Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, destinados a financiar el presupuesto general del Estado para el 2027, pese a las diferencias de criterio entre sus integrantes. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Alerta por acelerado endeudamiento

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que la votación refleja diferencias sobre la prudencia del endeudamiento propuesto, sobre todo por su magnitud respecto del producto interno bruto (PIB).

“La votación dividida muestra que la mayoría del sector público considera que el endeudamiento es manejable y, al mismo tiempo, los externos muestran dudas acerca de qué tan prudente es la decisión de endeudamiento. Los votos contrarios adquieren especial relevancia porque el presupuesto plantea un endeudamiento público neto equivalente a 3.64% del PIB, solamente inferior al registrado durante la pandemia en las últimas dos décadas”, consideró Maul.

Explicó que la opinión favorable de la JM no constituye un aval general al presupuesto 2027 ni implica que sus integrantes consideren óptimos el monto o la composición del gasto público.

El artículo 57 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala delimita el alcance de este análisis, principalmente, a los posibles efectos del endeudamiento sobre la balanza de pagos, el medio circulante y el objetivo fundamental del Banco Central: mantener la estabilidad del nivel general de precios.

Deuda para 2027 podría elevar costos financieros

El economista Fredy Arizmendi Gómez, exanalista de la Dirección de Crédito Público del Minfin, consideró necesario examinar los argumentos que sustentaron los votos en contra de la opinión favorable de la JM.

Explicó que la colocación de montos elevados de bonos del Tesoro en los mercados internacionales, mediante eurobonos, puede tener efectos en el desarrollo del mercado interno de capitales.

"El monto de endeudamiento que recibió opinión favorable de la Junta Monetaria equivale aproximadamente al 4% del producto interno bruto (PIB) y al 35% de la recaudación tributaria" Enrique Font, presidente CIG

Por otro lado, advirtió que, si el endeudamiento se coloca en el mercado nacional sin una negociación adecuada, el Estado podría terminar pagando tasas de interés elevadas, lo que incrementaría el costo del financiamiento público.

“Para las finanzas públicas puede ser un endeudamiento alto a tasas de interés no competitivas, puede aumentar el pago del servicio de la deuda y aparte de no desarrollar tanto el mercado de valores que ha venido creciendo con los años. Una opinión dividida deja en claro que hay aspectos que no están de acuerdo las personas o sectores que votaron, pero también tiene su contraparte técnica de cómo se manejará el potencial endeudamiento”, remarcó Gómez.

Según la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el monto de endeudamiento que recibió opinión favorable de la Junta Monetaria equivale aproximadamente al 4% del producto interno bruto (PIB) y al 35% de la recaudación tributaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Endeudamiento público podría comprometer recursos futuros

Durante la actual administración de gobierno, las propuestas presupuestarias reflejan un acelerado crecimiento del endeudamiento público, una tendencia que ha generado preocupación entre representantes del sector empresarial y analistas económicos.

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Font, advirtió sobre el riesgo de recurrir a un mayor endeudamiento para financiar gastos de funcionamiento, sin priorizar suficientemente inversiones estratégicas que fortalezcan la competitividad del país, como puertos, aeropuertos, infraestructura vial y educación.

“El financiamiento público debe responder a necesidades justificadas y generar beneficios que contribuyan al crecimiento económico y a la capacidad futura de pago”, insistió Font.

Más del 50% del crédito público financiaría funcionamiento

Por su parte, Maul, explicó que la deuda pública de Guatemala continúa siendo relativamente baja como porcentaje del producto interno bruto (PIB), por lo que no considera correcto afirmar que el país esté cerca de una crisis de sostenibilidad fiscal.

Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que Guatemala dispone de espacio fiscal. Sin embargo, aclaró que una cosa es el nivel actual de endeudamiento y otra su trayectoria de crecimiento.

Según Maul, el proyecto de presupuesto para 2027 podría elevar la deuda pública a aproximadamente 29.4% del PIB, mientras que el déficit fiscal previsto alcanzaría el 4.4% del PIB, por encima del 2.6% contemplado en el escenario del FMI para Guatemala.

“Por eso me preocuparía menos preguntar ‘¿29% de deuda es sostenible?’ que preguntar ‘¿qué estamos comprando con este aumento adicional de la deuda?’. Si el endeudamiento adicional permite cerrar brechas de infraestructura y capital humano, elevar productividad y aumentar posteriormente el crecimiento potencial, existe un argumento económico para utilizar espacio fiscal. Pero el análisis de Cien encuentra que 51.9% del crédito público financiaría funcionamiento y solamente 29.6% inversión”, destacó Maul.

"La votación refleja diferencias sobre la prudencia del endeudamiento propuesto, sobre todo por su magnitud respecto del producto interno bruto (PIB)" Hugo Maul, analista Cien

La sostenibilidad fiscal no depende únicamente del monto de la deuda pública, sino también del destino de los recursos y de la capacidad futura del Estado para reducir el déficit fiscal. El endeudamiento destinado a generar activos productivos tiene implicaciones distintas al que se utiliza para financiar gastos recurrentes, que representan compromisos permanentes para las finanzas públicas.

El endeudamiento público alcanzaría el 29% del producto interno bruto (PIB) en 2027, con lo que mantendría una tendencia creciente, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Deuda pública podría superar Q100 mil millones en este gobierno

Los consultados también analizaron el comportamiento del endeudamiento público durante la actual administración de gobierno y las principales señales de alerta para las finanzas del Estado.

Enrique Font, presidente de la CIG, afirmó que, de concretarse el escenario previsto, el endeudamiento acumulado durante los cuatro años de la actual administración podría superar los Q100 mil millones, una cifra que, según las comparaciones disponibles, no se habría registrado anteriormente en un solo período de gobierno.

“Esta tendencia hace conveniente distinguir entre nuevas contrataciones, refinanciamiento y aumento neto de la deuda, así como evaluar si la recaudación y la capacidad de pago del Estado crecen al mismo ritmo que sus obligaciones”, apuntó Font.

El dirigente empresarial advirtió que uno de los principales riesgos es que el pago de intereses y las amortizaciones absorban una proporción creciente de los ingresos públicos, lo que limitaría los recursos disponibles para infraestructura, salud y educación, además de trasladar mayores obligaciones a las futuras generaciones.

“Consideramos conveniente fortalecer la calidad del gasto y evaluar el uso de los saldos de caja, descontando los recursos comprometidos y las necesidades de liquidez, con el fin de moderar la contratación de nueva deuda”, agregó.

Los diputados del Congreso de la República deberán analizar el cupo de endeudamiento público contemplado en el proyecto de presupuesto para 2027, que prevé un déficit fiscal equivalente al 4.4% del producto interno bruto (PIB). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Tres señales de alerta por el endeudamiento

Por su parte, Hugo Maul, analista del Cien, identificó tres señales de alerta relacionadas con la magnitud del endeudamiento, el destino de los recursos y la rigidez presupuestaria.

1. Endeudamiento alcanzaría uno de sus niveles más altos

La primera señal es el incremento previsto para 2027, cuando el endeudamiento público neto alcanzaría el 3.64% del producto interno bruto (PIB), el segundo nivel más alto de las últimas dos décadas, únicamente superado por el registrado en 2020, durante la pandemia.

2. Más deuda para funcionamiento que para inversión

La segunda señal es la composición del financiamiento. Según el análisis de Cien, el 51.9% del crédito público se destinaría a gastos de funcionamiento y solamente el 29.6% a inversión.

Maul aclaró que no todo el gasto corriente es improductivo, ya que servicios como salud y educación requieren personal e insumos. Sin embargo, advirtió que, cuando estos compromisos se financian con deuda, es necesario explicar cuáles son temporales y cómo se cubrirán posteriormente con ingresos permanentes.

También señaló que el uso del endeudamiento para financiar gasto corriente contraviene las disposiciones legales que lo prohíben.

3. Rigidez presupuestaria reduce margen de maniobra

La tercera señal es la rigidez presupuestaria. De acuerdo con Cien, el 90.1% de los ingresos corrientes netos de donaciones ya estaría comprometido, el porcentaje más alto del período analizado, lo que reduciría considerablemente el margen para realizar ajustes futuros al gasto público.

Para Maul, el principal riesgo no es necesariamente una crisis fiscal inmediata, sino el agotamiento gradual del espacio fiscal acumulado durante décadas, sin que el mayor endeudamiento se traduzca en suficientes mejoras de infraestructura, productividad y capital humano.

Advirtió que esta tendencia podría consolidar niveles de gasto cada vez más difíciles de reducir y limitar la capacidad del Estado para atender nuevas necesidades en el futuro.

Piden al Congreso revisar endeudamiento

Aunque la Junta Monetaria (JM) emitió opinión favorable sobre el cupo de endeudamiento para 2027, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República deberá analizar la propuesta antes de emitir el dictamen correspondiente al proyecto de presupuesto.

Ante este escenario, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) planteó tres recomendaciones para evaluar el endeudamiento propuesto.