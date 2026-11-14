Nueva Autoridad Portuaria Nacional en Guatemala: Gobierno prepara nombramientos para integrar su Directorio antes de finalizar el 2026

La integración de la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN) se encuentra en la fase de estructuración institucional y está pendiente el nombramiento de su presidente y de los representantes ministeriales que conformarán el Directorio.

El Decreto 20-2026, Ley General del Sistema Portuario Nacional, entró en vigor el pasado 2 de octubre e incorpora nuevas regulaciones que permiten la participación de agentes privados, mixtos y estatales en la ampliación de la infraestructura portuaria, conforme a un cronograma definido.

José Fernando Suriano Buezo, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), explicó que la ley establece el nombramiento de los integrantes de la APN y, posteriormente, la designación de un gerente, quien tendrá a su cargo el desarrollo institucional de la nueva autoridad.

Según el funcionario, el gerente deberá iniciar el proceso de reclutamiento y preparación del recurso humano, así como impulsar el desarrollo de la normativa y coordinar la transición de la Comisión Portuaria Nacional (CPN) hacia la nueva APN.

Gobierno prepara nombramientos para la APN

El viceministro explicó que cinco entidades participarán en la integración del Directorio de la APN, de las cuales cuatro corresponden al sector estatal. Entre ellas figuran los ministerios de Comunicaciones, Gobernación y Economía, así como el presidente de la nueva autoridad, quien será designado por el mandatario.

Además, indicó que habrá una representación del sector privado organizado, que ya registra avances en la integración del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport), por lo que se esperan los nombramientos respectivos.

“En el caso del gobierno ya se tiene definida la ruta, se está realizando las coordinaciones para que los ministerios designen a sus delegados. Hacer las consultas con organismos internacionales, para hacer los nombramientos”, enfatizó el viceministro.

Sobre la designación del presidente de la APN, Suriano Buezo señaló que se prevé concretar el nombramiento antes de finalizar el 2026, mientras continúan las coordinaciones para integrar el resto del Directorio.

El funcionario explicó que el propósito es comenzar a ejecutar las acciones contempladas en la ley, que establece plazos específicos para su implementación.

“El objetivo es lograr avanzar en la agenda nacional de desarrollo del sistema portuario”, agregó.

El viceministro de Comunicaciones, José Fernando Suriano Buezo, informó que se trabaja en la fase final del diseño arquitectónico y en la elaboración de los pliegos de licitación para contratar las obras de ampliación de los muelles de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Así quedará integrado el Directorio de la APN

El Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) estará conformado por cinco integrantes:

Presidencia: Un representante designado por el presidente de la República, quien presidirá el Directorio. Ministerio de Economía: Un representante de esa cartera. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: Un representante de ese ministerio. Ministerio de Gobernación: Un representante de esa cartera. Consejo de Usuarios del Sistema Portuario Nacional (Cusport): Un representante del sector privado organizado.

Preparan licitaciones para ampliar Puerto Quetzal

Sobre los avances en los trabajos preparatorios para la ampliación de los muelles comerciales de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, el viceministro informó que continúan las coordinaciones con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) en distintas fases del proyecto.

Explicó que actualmente se trabaja en la fase final del diseño arquitectónico y en la elaboración de los pliegos de licitación, que servirán de base para contratar las obras.

Asimismo, indicó que equipos técnicos y misiones especializadas del Usace realizan visitas periódicas para desarrollar estudios marítimos y científicos que permitan sustentar las decisiones relacionadas con el proyecto.

En cuanto al financiamiento, señaló que se espera la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el 2027 por parte del Congreso de la República, debido a que el proyecto contempla una asignación de Q4 mil 500 millones.