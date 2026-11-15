Empresarios respaldan lista contra el trabajo forzoso en Guatemala, pero piden reglas claras

La publicación del listado de 274 registros de empresas, entidades y actividades económicas vinculadas con prácticas de trabajo forzoso recibió el respaldo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham). Sin embargo, ambas organizaciones señalaron que todavía están pendientes procedimientos administrativos para aplicar las restricciones a las importaciones.

Las reacciones se conocieron después de que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) publicara, el viernes 13 de noviembre del 2026, el documento elaborado con información de autoridades estadounidenses, como parte del cumplimiento del Acuerdo Ministerial 377-2026, vigente desde el 17 de agosto.

La normativa prohíbe importar a Guatemala mercancías producidas mediante trabajo forzoso u obligatorio. El Mintrab tenía hasta el 15 de noviembre para publicar el listado, pero lo hizo dos días antes del vencimiento del plazo.

El documento contiene 274 registros distribuidos en tres apartados: 59 procedentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), 10 relacionados con productos y actividades económicas, y 205 entidades identificadas conforme a la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de los Uigures (UFLPA, en inglés).

Procedimientos pendientes

Valeria Prado, directora ejecutiva de la CIG, valoró positivamente la publicación del listado por parte del Mintrab y del Ministerio de Economía (Mineco), al considerar que representa un avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por Guatemala en materia laboral y comercial.

La representante del sector industrial explicó que el lunes 16 de noviembre vence el plazo establecido para completar las etapas que todavía están pendientes, entre ellas el traslado del listado y del procedimiento correspondiente del Mineco a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

También está pendiente que la administración tributaria emita el procedimiento para aplicar las disposiciones.

"Confiamos en que, de aquí al lunes 16 de noviembre, cuando vence el plazo establecido, se completarán los pasos que todavía faltan", indicó Valeria Prado a Prensa Libre.

AmCham Guatemala coincidió en la necesidad de completar esas actuaciones. Su directora ejecutiva, Waleska Sterkel de Ortíz, señaló que las instituciones involucradas deben continuar el proceso de manera coordinada.

La organización empresarial considera necesario que el Mineco traslade formalmente a la SAT el listado y los procedimientos correspondientes, y que esta última establezca los mecanismos para aplicarlos.

Según AmCham, esas actuaciones permitirán contar con un proceso transparente, reglas claras y certeza jurídica para las empresas.

Preocupación por el comercio

Aunque ambas cámaras respaldan las medidas contra el trabajo forzoso, también expresaron preocupación por sus posibles efectos sobre las operaciones comerciales legítimas.

La CIG considera importante que los procedimientos permitan aplicar las restricciones sin afectar la importación de materias primas e insumos necesarios para la producción industrial del país.

"El sector industrial mantiene su disposición de acompañar este proceso", señaló Prado, quien agregó que la aplicación de las disposiciones debe ofrecer certeza jurídica y evitar afectaciones al comercio legítimo.

AmCham planteó una posición similar. Sterkel de Ortíz indicó que la coordinación entre las instituciones, acompañada de transparencia y previsibilidad, será fundamental para aplicar las medidas sin generar obstáculos al comercio y preservar las condiciones para la inversión.

Las organizaciones no proporcionaron estimaciones sobre el volumen de importaciones que podría resultar afectado ni identificaron empresas guatemaltecas que mantengan relaciones comerciales con las entidades incluidas en el listado.

Relación comercial con Estados Unidos

La CIG también vinculó la publicación del documento con los compromisos comerciales asumidos por Guatemala ante Estados Unidos y las negociaciones que mantienen ambos países.

Prado consideró que el cumplimiento ordenado y oportuno de las disposiciones puede contribuir a fortalecer la confianza bilateral y generar condiciones favorables para continuar las negociaciones sobre los productos guatemaltecos que todavía están sujetos a un arancel del 10% en el mercado estadounidense.

"Avanzar de forma ordenada y oportuna en estos compromisos consolida la confianza entre ambos países y fortalece la relación bilateral", afirmó.

AmCham también destacó la importancia de la medida para las relaciones comerciales entre Guatemala y Estados Unidos.

Sterkel de Ortíz señaló que su adecuada implementación puede contribuir a consolidar la confianza en Guatemala como socio comercial y fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral.

Qué contiene el listado

El documento publicado por el Mintrab consta de 16 páginas e incluye registros de empresas y entidades de países como México, China, Taiwán, República Dominicana, Serbia e Indonesia.

Entre los productos mencionados aparecen café, tomates frescos, bicicletas, prendas de vestir, neumáticos, cobre, aluminio y aceite de palma.

En el primer apartado se incluyen registros de empresas como Agropecuarios Tom S. A. de C. V. y Hortícola Tom S. A. de C. V., de México, relacionadas con tomates frescos, así como Finca Monte Grande, también de México, vinculada con café.

El listado distingue entre medidas de retención y hallazgos de las autoridades aduaneras estadounidenses. Las primeras permiten detener mercancías ante indicios de trabajo forzoso, mientras que los segundos corresponden a determinaciones sobre productos elaborados mediante esas prácticas.

La publicación del documento constituye una etapa del procedimiento establecido por Guatemala. Según las dos organizaciones empresariales, el siguiente paso será completar las actuaciones del Mineco y la SAT para definir cómo se aplicarán las restricciones a las importaciones.