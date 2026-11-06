Chixoy se recupera y bajan los combustibles en Guatemala: ¿cuánto durará el alivio energético?

El panorama energético de Guatemala muestra señales de mejoría al inicio de noviembre del 2026, impulsado por la recuperación del embalse de la hidroeléctrica Chixoy, que alcanzó su nivel máximo de almacenamiento, y por la reducción de los precios de las gasolinas y el diésel en el mercado nacional.

Sin embargo, ambos acontecimientos están acompañados de factores de riesgo. Mientras el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) advierte de que será necesario administrar las reservas de agua para enfrentar la época seca, que podría prolongarse hasta mediados del 2027, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) mantiene la vigilancia sobre los precios internacionales del petróleo, que nuevamente registran presiones al alza.

En el mercado eléctrico, la mayor disponibilidad de agua permitió recuperar la generación hidroeléctrica y reducir el precio de la energía en el mercado de oportunidad. En el caso de los combustibles, las gasolinas acumulan las mayores disminuciones, mientras que el diésel presenta reducciones más moderadas.

Aunque se trata de mercados con dinámicas distintas, ambos comportamientos representan un alivio temporal para el sector energético, cuya evolución dependerá de las condiciones climáticas y del mercado internacional.

Recupera capacidad

El embalse de la hidroeléctrica Chixoy, la más grande del país, alcanzó durante la última semana de octubre su nivel máximo de 803 metros sobre el nivel del mar (msnm), después de varios meses de bajas reservas debido al déficit de lluvia.

La recuperación permitió que la planta, con una capacidad instalada de 271 megavatios (MW), volviera a operar al 100% de su capacidad durante octubre, informó Armando Martínez Aguilar, gerente general del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

El cambio es significativo, si se considera que, a principios de octubre, el programa de operación de Chixoy no superaba el 25% de su capacidad, como parte de las medidas adoptadas para conservar el recurso hídrico y garantizar el respaldo al Sistema Nacional Interconectado (SNI).

Durante septiembre, el nivel del embalse se mantuvo alrededor de los 776.67 msnm, uno de los registros más bajos de los últimos años. Sin embargo, las lluvias de septiembre y octubre favorecieron su recuperación. El 2 de octubre alcanzó los 785.91 msnm y, durante la última semana del mes, llegó a su cota máxima de 803 msnm.

Martínez Aguilar explicó que las decisiones adoptadas desde marzo para administrar las reservas permitieron evitar que el embalse descendiera a su nivel mínimo.

No obstante, el funcionario advirtió de que la recuperación no significa que haya terminado la contingencia climática.

“Nos estamos enfrentando a una condición climatológica extrema, y el tema del Súper Niño nos ha hecho reflexionar sobre cómo se deben gestionar los recursos que utilizamos”, expresó Martínez Aguilar, al referirse a los efectos del fenómeno de El Niño.

Energías renovables dan el equilibrio

La recuperación de las lluvias también tuvo efectos en la composición de la generación eléctrica nacional y en el comportamiento de los precios del mercado mayorista.

Según los informes del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), durante los meses de menor disponibilidad de agua, la participación de las hidroeléctricas en la generación nacional se redujo de niveles de entre 60% y 70% a aproximadamente 40% o 45%.

Con las lluvias de septiembre y octubre, el aporte hidroeléctrico volvió a ubicarse entre 60% y 65%.

Los datos divulgados por la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) reflejan que, entre el 18 y el 24 de octubre, la participación de las fuentes renovables alcanzó el 71.35% de la generación eléctrica, frente al 57.01% de la semana anterior.

En ese mismo período, la participación hidroeléctrica aumentó del 45.74% al 58.96%, favorecida por las mayores lluvias.

Esta recuperación coincidió con una reducción del precio spot de la electricidad, correspondiente a las transacciones de energía sin contrato en el mercado mayorista.

De acuerdo con Ager, el precio pasó de US$139.40 a US$93.92 por megavatio hora (MWh), una disminución de US$45.48, equivalente al 32.6%.

La recuperación del embalse de Chixoy favoreció el aumento de la generación hidroeléctrica y contribuyó a que las fuentes renovables alcanzaran el 71.35% de la generación eléctrica nacional durante una semana de octubre. (Foto Prensa Libre: Inde)

Algunos riesgos

Pese a las señales favorables, las autoridades advierten de que el comportamiento del sector energético durante los próximos meses estará condicionado por factores climáticos, internacionales y tributarios.

En el caso de la generación eléctrica, Armando Martínez Aguilar, gerente general del Inde, explicó que la recuperación del embalse de Chixoy permitirá administrar gradualmente el agua almacenada para mantener su aporte durante la época seca. El funcionario señaló que la contingencia climática podría extenderse hasta mayo del próximo año, debido a que se prevé que el invierno del 2027 comience con retraso, alrededor de junio.

“No estamos en condiciones normales aún; es una observación importante. Esta condición se salvará cuando entre el siguiente invierno, que va a entrar retrasado, alrededor de junio del próximo año”, advirtió.

Por ello, el Inde prevé dosificar la generación de Chixoy en función de la disponibilidad de agua y del aporte de otras plantas al sistema eléctrico. Martínez Aguilar agregó que el inicio de la zafra azucarera también contribuirá a mejorar las condiciones del mercado, debido a que los ingenios comenzarán a aportar electricidad generada con biomasa.

Las previsiones apuntan a que la participación hidroeléctrica podría situarse entre 45% y 50% durante los próximos meses, ante la necesidad de conservar las reservas. En el mercado de combustibles, el panorama también presenta incertidumbre debido a la dependencia de Guatemala de las importaciones de derivados del petróleo.

El MEM ha explicado que las variaciones internacionales inciden en los costos de adquisición de los combustibles y, posteriormente, en los precios que pagan los consumidores.

A este escenario se suma la vigencia del decreto 22-2026, que estableció una exoneración temporal del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP), aplicable del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2026. Por lo tanto, el comportamiento de los precios durante los próximos meses también deberá analizarse considerando el vencimiento de ese beneficio tributario y las condiciones del mercado internacional.

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, indicó que, por el momento, la cartera no ha presentado propuestas de medidas o acciones para el 2027 relacionadas con el comportamiento de los precios de los combustibles.

Gasolinas registran mayores rebajas

Mientras la generación hidroeléctrica muestra señales de recuperación, los precios de los combustibles también registran disminuciones durante la primera semana de noviembre, aunque con diferencias entre los productos.

Según los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los precios promedio de referencia para el viernes 6 de noviembre, en la modalidad de autoservicio, se sitúan en Q30.83 por galón de gasolina regular, Q33.38 para la superior y Q41.85 para el diésel.

Al comparar estos valores con los registrados el 31 de octubre, la gasolina regular acumula una reducción de Q1.24 por galón, al pasar de Q32.07 a Q30.83.

La gasolina superior registra una disminución de Q1.11, de Q34.49 a Q33.38, mientras que el diésel presenta una reducción de Q0.32, al pasar de Q42.17 a Q41.85.

Las cifras muestran que las gasolinas concentran las mayores disminuciones, mientras que el diésel, utilizado en el transporte de mercancías y diversas actividades productivas, registra una baja más moderada.

Los precios de las gasolinas registran nuevas reducciones en Guatemala durante la primera semana de noviembre, mientras persiste la incertidumbre por el comportamiento del petróleo en el mercado internacional. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, confirmó que los combustibles registraron reducciones durante la semana y señaló que la tendencia podría mantenerse en los próximos días.

Sin embargo, explicó que el precio internacional del barril de petróleo volvió a subir, por lo que la cartera mantiene un seguimiento de las cotizaciones del crudo y de los productos refinados.

Barrios advirtió de que el diésel continúa mostrando presiones al alza, situación que incide en la economía nacional.

El ministro también señaló que podría producirse un efecto de rebote, con nuevas reducciones en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, si se alcanzan acuerdos en las negociaciones relacionadas con los conflictos geopolíticos internacionales.

No obstante, aclaró que ese escenario dependerá de la evolución de las negociaciones y de sus efectos en los mercados internacionales.