Minería en Guatemala vuelve a crecer tras tres trimestres de caída: los retos para atraer inversión

La reactivación de la producción de ferroníquel para exportación en El Estor, Izabal, marca un mayor dinamismo del sector de explotación de minas y canteras durante el 2026. En este contexto, la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat) presentó una propuesta para sistematizar las buenas prácticas de la industria minera.

El planteamiento surge de la identificación y documentación de 12 casos de compañías agremiadas a Grenat, relacionados con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

Durante el IV Congreso Nacional de Minería, los directivos de Grenat explicaron que el análisis pone especial énfasis en los derechos humanos y el relacionamiento comunitario, al examinar cómo las compañías atienden las inquietudes de las comunidades, gestionan los impactos de sus operaciones y contribuyen a generar oportunidades de desarrollo.

El foro abordó el tema de la minería responsable y reunió a representantes de distintos sectores para promover el diálogo sobre los desafíos y las oportunidades de la industria minera en Guatemala.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, participó en la inauguración del IV Congreso Nacional de Minería, organizado por Grenat. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Industria minera impulsa buenas prácticas en Guatemala

Marco Aceituno, presidente de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (Grenat), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), explicó que, mediante una metodología de investigación y sistematización, se busca documentar no solo los resultados alcanzados, sino también las decisiones, los retos y los aprendizajes derivados de cada experiencia.

Aceituno señaló que la industria minera ha enfrentado críticas que, a su criterio, se deben en parte al desconocimiento de sus actividades. Por ello, la iniciativa, desarrollada en conjunto con el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (Centrarse),busca documentar y dar a conocer las buenas prácticas implementadas por las empresas mineras, con base en lineamientos y estándares reconocidos.

“Queremos demostrar que la industria no es extracción o exportación, sino que dentro de todo ello cada línea tiene una buena práctica no solo en la actividad sino a nivel ambiental y social”, puntualizó.

La propuesta contempla la evaluación de la pertinencia de cada caso, tomando como referencia estándares e iniciativas internacionales, entre ellos Towards Sustainable Mining (TSM), conocido como Hacia una Minería Sostenible; la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés); el Estándar GRI 14, aplicable al sector minero, y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Según se informó, el objetivo es transformar las experiencias documentadas en conocimiento práctico que contribuya a fortalecer la gestión empresarial, facilitar el intercambio de aprendizajes e impulsar la adopción de prácticas responsables en la industria minera.

Carmen María Torrebiarte, directora de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), destacó el potencial del país para atraer inversiones al sector minero durante el IV Congreso Nacional de Minería. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Sector minero demanda garantías para invertir

Carmen María Torrebiarte, directora de la CIG, destacó que el país tiene un importante potencial para el desarrollo del sector minero, pero señaló que la certeza jurídica es una condición fundamental para atraer nuevas inversiones.

Explicó que los proyectos mineros requieren inversiones de mediano y largo plazo, con horizontes que pueden alcanzar hasta 20 años, por lo que es necesario ofrecer garantías jurídicas que brinden confianza y estabilidad a los inversionistas.

Torrebiarte agregó que, además de contar con certeza jurídica y acceso a capital, el desarrollo de la industria debe acompañarse de buenas prácticas empresariales, especialmente aquellas implementadas por compañías formales que cumplen con la legislación vigente.

Según el reporte trimestral del producto interno bruto (PIB), la actividad de explotación de minas y canteras registró un crecimiento del 3.2% entre abril y junio del 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Minería y canteras registran crecimiento del 3.2%

El reporte del producto interno bruto (PIB) trimestral, correspondiente a abril, mayo y junio del 2026, revela que la actividad de explotación de minas y canteras registró un crecimiento del 3.2%, inferior al 7.7% observado en el mismo período del 2025.

Durante el tercer y cuarto trimestres del 2025, la actividad registró contracciones del 2.7% y 1.3%, respectivamente, mientras que en el primer trimestre del 2026 la caída se moderó al 0.6%.

El resultado positivo del segundo trimestre del 2026, reportado por el Banco de Guatemala (Banguat), coincidió con la reactivación de una planta de producción de ferroníquel en El Estor, Izabal, cuya producción se destina a la exportación.