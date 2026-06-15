Minera Fenix Nickel plantea un nuevo enfoque social mientras comunidades piden una consulta comunitaria en Izabal

Se efectuó una reorganización corporativa y de gobernanza, y ahora Fenix Nickel tiene a su cargo el derecho minero Fénix y la planta de procesamiento de metales en El Estor, Izabal.

En tanto, Luis Arreaga, exembajador de Estados Unidos en Guatemala, ahora es director independiente de Fenix Nickel, y explica en el extracto de esta entrevista el nuevo enfoque con el que buscan acercarse y trabajar con las comunidades del área y aplicar recomendaciones que surgieron de evaluación internacionales en el tema de impacto en derechos humanos y relacionamiento, ambiente, y el tema social.

¿Qué aspectos impulsará ahora como uno de los miembros del directorio de Fenix Nickel?

Soy responsable de, por un lado, recibir la rendición de cuentas de la empresa sobre temas como es la responsabilidad social, acercamiento a las comunidades, temas relacionados con el cumplimiento, anticorrupción, relacionamiento comunitario y otros.

Me va a tocar trabajar con el equipo para dar lineamientos de cómo ejecutar las políticas, no de cómo hacerlo operativamente, pero sí darles la hoja de ruta para que se hagan las cosas bien.

La razón por la que estoy en esto es porque quiero mucho a Guatemala y veo una enorme oportunidad para una empresa, que tuvo sus desafíos hace unos cuantos años, pero ha decidido transformarse y convertirse en un modelo para otras actividades mineras.

Eso para mí tiene muchísimo valor, pero no va a ser muy fácil, además debemos trabajar muy de cerca con las comunidades, sabemos que hasta nos vamos a tropezar alguna vez, pero lo que pedimos es que se nos dé la oportunidad porque el norte (enfoque) que tenemos lo vamos a tener siempre, y queremos que esto se convierta en una buena narrativa para el país, para el desarrollo y para el trabajo entre la empresa y las comunidades.

¿Cuáles serán los cambios principales precisamente para su relación y diálogo con las comunidades?

Como primer paso, en los estudios de impacto de derechos humanos y de impacto social viene una serie de recomendaciones. Nos toca reunirnos con los equipos y desarrollar una estrategia para abordar esos temas, y eso pasa por un acercamiento, una apertura y una escucha hacia las comunidades, porque queremos construir con ellos las actividades que van a ser de su beneficio.

¿Cree que se puede lograr tomando en cuenta la experiencia de años pasados?

Eso lo tenemos en mente, no podemos ignorar el triste historial de la actividad minera en esta región desde hace años. Recuerdo que estaba en la secundaria cuando empezó EXMIBAL (Exploraciones y Explotaciones Mineras Izabal, S. A.) y ya era un tema muy difícil.

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Reconocemos que todo ese historial es parte de lo que motiva a las comunidades a no estar muy seguras de que si somos sinceros o no. Lo que pretendemos hacer es, con hechos, demostrarles que sí estamos comprometidos y que nos den la oportunidad de trabajar con ellos.

En el estudio de derechos humanos e impactos sociales ¿qué resultados tuvieron?

Es bastante largo. Hay algunos temas que han sido identificados como áreas de riesgo en impacto de derechos humanos y otras de trabajo inmediato que podemos hacer para ir abordando las necesidades y las inquietudes más importantes para las comunidades. Por ejemplo, el manejo del polvo, el cual nos han dicho a través del tiempo que es un problema para ellos. Esa es una de las prioridades que vamos a trabajar para abordarlo de forma integral y rápida. Aunque nos va a tomar tiempo, les pido paciencia porque también estamos tratando de cambiar la cultura corporativa para que no se opere como se operaba antes, sino haciéndolo sobre estándares internacionales y eso va a tomar tiempo.

Tenemos que entrenar a la gente, tener sistemas para que exista la transparencia, lo estamos haciendo, poco a poco, pero en ese camino vamos.

El puesto que tuvo anterior en la diplomacia como embajador de Estados Unidos en Guatemala ¿puede ayudar a mantener mejor comunicación con las autoridades estadounidenses y el desarrollo de la reactivación de la operación minera?

Ya estoy jubilado, pero tengo relación con ellos, pienso que eso podría ayudar a construir confianza porque me conocen y yo los conozco.

Sé que dentro de la visión de este gobierno (estadounidense) el tema de los minerales estratégicos les interesa mucho, entonces es una excelente oportunidad de trabajar juntos para ayudar y fortalecer esa relación entre Guatemala y Estados Unidos en el tema de minerales estratégicos.

Mencionaba que la modalidad de trabajo adoptada por Fenix Nickel podría tomarse como un ejemplo ¿Cree que el Departamento del Tesoro podría verlo así?

Mucha gente piensa que las sanciones son solamente para castigar, pero uno de los objetivos fundamentales es generar cambio de comportamiento, y eso lo hemos escuchado, lo que estamos haciendo va en esa línea, en demostrar que sí es posible el cambio y que puede ser positivo.

Autoridades ancestrales piden consulta comunitaria

Humberto Cuc, coordinador de las autoridades ancestrales de la región Q'eqchi' de El Estor, Izabal, y Olga Che, autoridad ancestral del centro de El Estor, expusieron su desacuerdo con el reinicio de operaciones de las actividades mineras y de procesamiento por parte de la compañía.

Cuc indicó que la situación es muy compleja porque la mina ha venido operando por más de 60 años en el territorio Q'eqchi' y que ha causado daño en las comunidades, no solo ambiental, como contaminación, sino también ha afectado a la población de diferentes formas.

Entre otros puntos, mencionaron que hace falta efectuar una consulta comunitaria. Cuc explicó que en el 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia que ordenaba al Estado la realización de la consulta. Los entrevistados explicaron que esta se llevó a cabo años después, durante el gobierno anterior, pero no están de acuerdo porque se efectuó en un período en que estaba vigente un estado de sitio y luego un estado de prevención, con mucha presencia de fuerzas de seguridad, por lo que no se hizo de forma libre.

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Luego se presentaron acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En diciembre del 2023, según información divulgada en esa oportunidad por agencias internacionales, la CorteIDH emitió una sentencia a favor en el caso de la Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9 contra el Estado de Guatemala, señalando que este violó derechos colectivos al autorizar actividades mineras sin garantizar procesos adecuados de consulta previa, libre e informada.

En la sentencia que se dio a conocer ese año se indicó que esta consulta debe permitir la participación de todos los miembros de la comunidad de Agua Caliente Lote 9. En esa ocasión, el entonces viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, Óscar Pérez, respondió que la analizarían para determinar las acciones a seguir, pero afirmó que la consulta a los pueblos indígenas ya se había realizado y que se incluyó a representantes de esta comunidad, por lo que este derecho minero ya poseía licencia de explotación vigente.

Consultado al respecto del desacuerdo de comunidades con la reactivación de las operaciones mineras de Fénix, el actual ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó el 28 de mayo del 2026, que se continúa con los procesos de consulta de acuerdo con las sentencias correspondientes y que se está trabajando un proceso pendiente para Fénix, el cual, dijo, según recordaba en ese momento, se refiere a una comunidad que no fue consultada. Se solicitó ampliación de información al MEM, pero no ha respondido.

Cuc dijo esta semana que se ha solicitado al ministerio el cumplimiento de la sentencia de dicha Corte y que se haga un censo de cuántas comunidades se deben informar y consultar. Cuc argumentó que se debe abarcar a comunidades de municipios de Izabal y de Alta Verapaz, pero indicó que a la fecha no les han respondido ni efectuado medidas al respecto.

Contexto: La reorganización y cambios

Luego de haber sido sancionadas en el 2022 las compañías Guatemalteca de Níquel (CGN) y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., se les levantó la sanción en enero del 2024 pasando por un proceso de verificaciones, cambios y reorganización corporativa.

CGN adoptó el nombre de Fenix Minerales, S. A., y tiene a su cargo la licencia del proyecto de extracción Minera Fénix, en Izabal, que se prevé reactive operaciones en durante junio; en tanto, Pronico pasó a ser Fenix Metales, S. A., planta que ya retomó operaciones en mayo de este año. Ambas operan bajo la marca Fenix Nickel, mientras que la casa matriz es Fenix Nickel Company LLC, registrada en Nueva York, Estados Unidos.