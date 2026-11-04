Petróleo a la baja y Wall Street al alza: ¿qué cambió tras las elecciones de medio término?

Las bolsas europeas cerraron este miércoles 4 de noviembre con fuertes ganancias, mientras que los precios internacionales del petróleo registraron caídas superiores al 8%, después de la victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

El resultado electoral, que devolvió a los demócratas el control del Congreso, fue interpretado por los inversores como un contrapeso al poder del presidente Donald Trump y una posible señal de que podría acercarse el final de la guerra con Irán.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó un 8.3%, hasta los US$88.12 por barril, mientras que el brent, de referencia en Europa, retrocedió un 8.67%, hasta los US$94.62.

En contraste, las principales bolsas europeas registraron ganancias cercanas al 2%, impulsadas por las expectativas de una menor tensión geopolítica y sus posibles efectos sobre la inflación y las tasas de interés.

¿Por qué cayó el precio del petróleo?

La caída del crudo estuvo relacionada con las expectativas de los inversores sobre un posible cambio en la política estadounidense hacia Irán, después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas.

El brent, para entrega en enero, cerró en US$94.62 en el mercado de futuros de Londres, frente a los US$103.66 de la sesión anterior. Con ello, acumuló tres jornadas consecutivas de pérdidas y volvió a situarse por debajo de los US$95.

El descenso también contrasta con los US$117.64 por barril registrados al cierre de octubre, lo que representa una reducción aproximada del 19.5% en menos de una semana, según los datos reportados por EFE.

Por su parte, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre cerraron en US$88.12, después de perder US$7.97 respecto de la jornada anterior.

La analista de mercado de StoneX Razan Hilal explicó que el retroceso del crudo se produjo "en consonancia con las esperanzas de una negociación entre Estados Unidos e Irán y el cambio en las expectativas estadounidenses a medio plazo".

Hilal señaló que la victoria demócrata aumentó las expectativas de una mayor supervisión del Congreso sobre las políticas de Trump, aunque consideró "prematuro" hablar de un cambio geopolítico duradero.

"Un retroceso más pronunciado en el crudo brent se alinearía con una narrativa más amplia de desescalada en torno al conflicto de Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Irán", agregó.

*CRUDE OIL PRICES FALL BELOW $88 A BARREL AS VANCE BLAMES GOP ELECTION DEFEAT ON IRAN WAR pic.twitter.com/lzklitGYPk — Investing.com (@Investingcom) November 4, 2026

¿Qué relación tiene la derrota republicana con la guerra en Irán?

El propio Trump reconoció este miércoles que el conflicto con Irán, iniciado en febrero, influyó en los resultados electorales debido al aumento de los precios de los combustibles.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario atribuyó parte del descontento de los votantes al "ligero" incremento del precio de la gasolina, aunque defendió su decisión de atacar a Irán.

"Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", comentó Trump.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, también señaló en una publicación en X que el descontento por la guerra con Irán, impopular entre la población estadounidense, fue una de las principales causas de la derrota republicana.

Los inversores consideran que el nuevo equilibrio político en el Congreso podría limitar algunas decisiones de la Casa Blanca y favorecer una eventual negociación para reducir las tensiones en Oriente Medio.

Sin embargo, los analistas advierten que el resultado electoral no garantiza un cambio inmediato en el conflicto.

¿Por qué subieron las bolsas europeas?

Mientras el petróleo perdía valor, los mercados bursátiles europeos reaccionaron con fuertes compras ante la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas.

El IBEX 35 español encabezó las ganancias con un avance del 3%, hasta los 19,370.9 puntos, impulsado principalmente por el sector bancario.

Las demás bolsas europeas también cerraron al alza:

DAX alemán: 2.22%

FTSE MIB italiano: 2.18%

Euro Stoxx 50: 1.97%

CAC 40 francés: 1.96%

FTSE 100 británico: 1.79%

"La victoria demócrata en el Congreso podría acercarnos al final de la guerra en Oriente Medio y por tanto a una relajación en la inflación y los tipos de interés", expuso Javier Cabrera, analista de XTB.

En Wall Street también se registraron ganancias. Al cierre de los mercados europeos, el Dow Jones avanzaba un 2.39%, el S&P 500 subía un 1.49% y el Nasdaq ganaba un 1.4%.

En Asia, los resultados fueron mixtos. El índice Shenzhen chino subió un 4.22%; la Bolsa de Shanghái, un 2.16%, y el Kospi surcoreano, un 0.62%. En contraste, el Nikkei japonés cayó un 1.42%.

*DOW RALLIES 1,500 POINTS AFTER DECISIVE DEMOCRATIC MIDTERM VICTORY, DROP IN OIL PRICES pic.twitter.com/zQIWRjOHpn — Investing.com (@Investingcom) November 4, 2026

¿Qué ocurrió con el dólar, el oro y los bonos?

La reacción de los mercados también se reflejó en las divisas, los metales preciosos y la deuda soberana.

El dólar perdió valor frente al euro, que se cotizó a US$1.1222.

Ante la debilidad de la moneda estadounidense, el oro ganó un 2.93% y superó los US$4,000 por onza, hasta alcanzar los US$4,045.

La plata también se revalorizó un 4.3%, hasta los US$51.94, mientras que el bitcóin subió un 3.51% y recuperó el nivel de los US$80,000.

En el mercado de deuda, las rentabilidades de los bonos soberanos registraron descensos. El bono alemán se situó en el 3.26% y el español bajó 10 puntos básicos, hasta el 3.82%.

En Francia, el rendimiento del bono descendió 17.6 puntos básicos, hasta el 4.76%, mientras que el estadounidense cayó al 4.89%.

⚠️BREAKING:



*STOCK FUTURES POINT TO HIGHER OPEN AFTER MIDTERM ELECTION RESULTS, DOW SET TO SOAR 1100 POINTS pic.twitter.com/WZXvlAf6DT — Investing.com (@Investingcom) November 4, 2026

¿Qué puede pasar con los mercados?

La victoria demócrata ha generado expectativas de una mayor supervisión de las decisiones del Gobierno estadounidense y de una posible distensión en Oriente Medio.

Para los mercados, una eventual reducción del conflicto con Irán podría aliviar las presiones sobre los precios de la energía, la inflación y las tasas de interés.

No obstante, el comportamiento de las bolsas y del petróleo refleja expectativas de los inversores, no la confirmación de un acuerdo político ni del final de la guerra.

Por ahora, los mercados reaccionan a la posibilidad de que el nuevo equilibrio de fuerzas en Washington modifique las perspectivas económicas y geopolíticas.