Elecciones de medio término en Estados Unidos: cómo avanza el conteo de votos en el Senado

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Elecciones de medio término en Estados Unidos: cómo avanza el conteo de votos en el Senado

El conteo de votos en el Senado de Estados Unidos registra victorias demócratas y republicanas este 3 de noviembre, mientras continúa la disputa por el control de la Cámara Alta.

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ATLANTA (United States), 04/11/2026.- Supporters of Jon Ossoff gather as a screen shows Ossoff as the projected winner during the election night watch party for his campaign for US Senate in Atlanta, Georgia, USA, 03 November 2026. Ossoff and his supporters gather to follow the election results live throughout election night. (Elecciones) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Simpatizantes del senador demócrata Jon Ossoff celebran en Atlanta, Georgia, mientras una pantalla anuncia su victoria proyectada en las elecciones al Senado de Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los demócratas consiguieron este martes 3 de noviembre su primera ganancia de un escaño republicano en el Senado de Estados Unidos, con la victoria proyectada del exgobernador Roy Cooper en Carolina del Norte, según Associated Press (AP) y CNN, citadas por EFE.

Cooper derrotó al republicano Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, en una contienda por el escaño que deja Thom Tillis, quien no buscó la reelección.

Los demócratas también retuvieron sus escaños en Virginia, Massachusetts, Delaware, Nueva Jersey, Rhode Island e Illinois, según las proyecciones de ambos medios.

A estas victorias se suma la reelección proyectada del senador Jon Ossoff en Georgia, mientras el demócrata Chris Pappas ganó la contienda por el escaño de Nuevo Hampshire.

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¿Cómo avanza el conteo de votos en el Senado de Estados Unidos?

Según el tablero de resultados de Associated Press (AP), actualizado a las 20.21 horas de Guatemala, y citado por EFE, el recuento mostraba 45 escaños para los demócratas y 35 para los republicanos, sin que estuviera definido el control del Senado.

Los republicanos llegaron a las elecciones con 53 escaños, frente a 47 del bloque demócrata, que incluye a dos senadores independientes.

En estos comicios se disputan 35 de los 100 escaños. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro puestos para alcanzar la mayoría.

Con la victoria proyectada de Roy Cooper en Carolina del Norte, el Partido Demócrata arrebata su primer escaño a los republicanos y necesita otros tres para alcanzar la mayoría, siempre que conserve los que ya controla.

Los republicanos también retuvieron su escaño en Florida, donde Ashley Moody derrotó a la demócrata Angie Nixon, según las proyecciones de NBC, Decision Desk y Fox News, citadas por EFE.

Con más del 95 % de los votos escrutados, Moody obtenía el 50.8 % de los sufragios, frente al 48.1 % de Nixon.

La exfiscal general de Florida ocupaba el escaño de manera interina desde enero de 2025, cuando el gobernador Ron DeSantis la designó para sustituir a Marco Rubio, quien renunció para asumir como secretario de Estado de Donald Trump.

¿Qué estados faltan por definir los resultados del Senado?

Entre las contiendas que seguían pendientes en el corte electoral figuran Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas. Los demócratas también buscan conservar su escaño en Míchigan.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown busca recuperar un escaño frente al republicano Jon Husted.

En Texas, el demócrata James Talarico compite contra el republicano Ken Paxton, mientras que en Maine la senadora republicana Susan Collins busca la reelección.

Los resultados de estas contiendas definirán si los republicanos conservan la mayoría del Senado o si los demócratas recuperan el control de la Cámara Alta durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.

¿Por qué son importantes los resultados del Senado para Guatemala?

El Senado estadounidense tiene atribuciones para confirmar nombramientos de embajadores, altos funcionarios federales y jueces, además de participar en la aprobación de leyes y recursos presupuestarios.

Su composición puede influir en las decisiones relacionadas con migración, seguridad, comercio y cooperación internacional.

Para Guatemala, estos asuntos tienen especial relevancia por la población guatemalteca residente en Estados Unidos, el envío de remesas familiares y las relaciones comerciales entre ambos países.

Las elecciones de medio mandato no modifican directamente la Presidencia estadounidense, pero sí pueden alterar el equilibrio de poder en Washington y la capacidad del Gobierno de Trump para impulsar su agenda legislativa.

Se actualizará.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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Redacción EFE

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