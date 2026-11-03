EN VIVO | Elecciones de medio término en EE. UU.: así se desarrolla la jornada de votaciones este 3 de noviembre

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, unos comicios en los que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. La jornada también incluye la elección de gobernadores, alcaldes y otros cargos estatales y locales, según cada jurisdicción.

Estas elecciones se celebran cada dos años, a mitad del período presidencial de cuatro años, y representan una prueba política para el Gobierno de Donald Trump. Los resultados determinarán si el Partido Republicano conserva el control del Congreso o si los demócratas consiguen recuperar una o ambas cámaras legislativas.

La disputa por el control del Congreso llega en medio de cuestionamientos de Trump al sistema electoral. El mandatario ha puesto repetidamente en duda su legitimidad, aunque afirmó que aceptará los resultados de las elecciones siempre que considere que fueron limpias y que no hubo irregularidades.

Entre las contiendas más observadas figura la del Senado en Texas, donde el republicano Ken Paxton se enfrenta al demócrata James Talarico. Una victoria demócrata representaría un cambio importante en ese estado, donde ningún candidato de ese partido ha ganado una elección estatal en 38 años. También destacan las disputas en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Míchigan.

Además de la renovación legislativa, los comicios permitirán elegir autoridades estatales y locales, incluidos gobernadores, alcaldes, legisladores, jueces y fiscales, así como decidir sobre propuestas sometidas a referendo en algunas localidades. Los resultados marcarán la nueva composición del Congreso y el escenario político que enfrentará la Administración Trump durante la segunda mitad de su mandato.

03 de noviembre 2026, 04:33h Abren los primeros colegios electorales en EE. UU., en una jornada que marcará la presidencia



Los primeros colegios electorales comenzaron a abrir a las 5.00 de la mañana en el estado de Vermont, fronterizo con Canadá, para las elecciones de medio mandato que celebra este martes Estados Unidos en las que están llamados a votar más de 250 millones de electores, cuyos resultados determinarán los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.



Los centros electorales de los 50 estados y el Distrito de Columbia irán abriendo escalonadamente, en un país con seis husos horarios diferentes, hasta el cierre por la tarde de los centros en el estado de Hawái a las 19.00 hora local (5.00 GMT del miércoles).

03 de noviembre 2026, 04:00h Demócrata Xavier Becerra llama al voto latino en su cierre de campaña por California



El candidato demócrata a la gobernación de California, Xavier Becerra, llamó a la comunidad latina a salir a votar durante el cierre de su campaña, marcado por una intensa jornada de recorridos y encuentros políticos en Los Ángeles.



"Queremos ver que nuestra comunidad latina salga a votar", dijo Becerra, quien se sitúa como favorito en las encuestas, con un 59,8 % de la intención de voto, frente al 36,2 % de su rival republicano, Steve Hilton, según datos recogidos por The Times. EFE