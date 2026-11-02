Elecciones intermedias de Estados Unidos: ¿Qué día son y por qué son importantes para Trump?

El próximo martes 3 de noviembre se celebran elecciones en el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, los estadounidenses no votan para decidir quién ocupará la Casa Blanca, sino quiénes ocuparán los escaños del Congreso —el Senado y la Cámara de Representantes—, pues se trata de elecciones intermedias.

Las elecciones intermedias se celebran siempre exactamente a mitad de camino entre dos elecciones presidenciales, de manera que los votantes deciden quiénes los representarán en la Cámara de Representantes y en el Senado, las dos cámaras del Congreso. Además, en algunos estados se elige al gobernador o a la gobernadora.

Frente a este escenario, todos los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se someten a elección, de modo que los votantes de todo el país eligen a los 435 diputados con derecho a voto, debido a que cada uno representa una circunscripción electoral, cuya delimitación se establece en función de la densidad de población.

Así, estados relativamente grandes, como Wyoming, en los que vive poca gente, solo tienen un escaño en la Cámara de Representantes, mientras que Nueva Jersey, un estado mucho más pequeño en superficie, pero con más habitantes, cuenta con doce escaños, por lo que los 435 diputados son elegidos para un mandato de dos años.

Trump se dirige a las elecciones intermedias

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, las elecciones del martes 3 de noviembre son cruciales para la presidencia y el legado de Donald Trump, ya que podrían prolongar el dominio que el movimiento del magnate republicano ha ejercido durante una década en la vida nacional o marcar el inicio de su declive.

Las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre podrían suponer una oportunidad de redención para los demócratas, dos años después de su aplastante derrota en las últimas elecciones presidenciales. Además, para ambos partidos, marcarán el inicio de la carrera presidencial del 2028, en la que Trump ya no podrá participar.

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Esto se debe a que las elecciones de mitad de mandato son la primera oportunidad que tienen los votantes de EE. UU. para imponer algunas restricciones constitucionales a un presidente como Donald Trump, quien ha actuado sin cortapisas y tiene la concepción más agresiva del poder ejecutivo en la historia moderna de los Estados Unidos.

Por lo tanto, si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes o el Senado, Donald Trump se enfrentará a una oleada de investigaciones sobre su conducta; su gabinete; la presunta corrupción gubernamental; sus proyectos de construcción, destinados a cimentar su legado; la agitación en el Pentágono; y hasta su propia fortuna.

¿Qué se juega la región en las elecciones intermedias?

La ola de triunfos de la derecha en los últimos años en Latinoamérica deja a varios gobiernos que, aunque no desplegaron un alineamiento total con el Gobierno de Estados Unidos, como los de Argentina y Colombia, sí estrecharon sus vínculos con Donald Trump y están a la expectativa de lo que pueda ocurrir el próximo martes 3 de noviembre.

Ante esta situación, mientras crece el nerviosismo entre los aliados de Trump, otros ven con buenos ojos las elecciones, como aquellos que enfrentan más de cerca la presión de la Casa Blanca. Tal es el caso de México, que está especialmente expuesto a las decisiones de EE. UU. por la frontera que comparten y la revisión en curso del T-MEC.