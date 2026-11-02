¿Cuándo podría reabrir Irán el estrecho de Ormuz? Esta es su propuesta a Estados Unidos

Conforme a lo informado este lunes 2 de noviembre el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, Irán planteó reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de dos días si Estados Unidos acepta sus condiciones, en un nuevo intento de encauzar las negociaciones indirectas para detener la guerra y levantar el bloqueo naval sobre la nación.

La propuesta expuesta por Baqai reduce el plazo de siete días que Teherán había presentado el 30 de septiembre, a través de Catar. Por lo tanto, el eventual acuerdo estaría condicionado al cese del bloqueo estadounidense, al alivio de las sanciones petroleras y a la aceptación de un nuevo itinerario para la navegación por el estrecho de Ormuz.

“Nuestras exigencias se han articulado de forma muy clara y transparente”, declaró el portavoz, quien calificó esas condiciones de razonables y sostuvo que la seguridad y la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo, dependen de una respuesta favorable de Estados Unidos.

Asimismo, el funcionario indicó que el intercambio de mensajes continúa mediante mediadores y confirmó que el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, viajó a Catar para facilitar las comunicaciones indirectas con el Gobierno de los Estados Unidos sobre el único paso marítimo desde el golfo Pérsico hasta el océano abierto.

El plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, entre las demandas que Teherán ha planteado a los Estados Unidos figuran un alto el fuego regional, el descongelamiento de activos iraníes en el extranjero, el levantamiento de las sanciones contra el sector petrolero y el fin del bloqueo sobre todos sus puertos.

Por su parte, el canciller Abbas Araghchi, quien lidera la diplomacia de la República Islámica de Irán junto con Esmail Baqai, añadió el pasado domingo 1 de noviembre la reducción de la presencia militar estadounidense en todo Oriente Medio y el cumplimiento de un itinerario de navegación acordado por Irán y Omán a finales de octubre.

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Posteriormente, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, le otorgó “ciertos poderes” para poner fin a la guerra. “Estamos esforzándonos por resolver el asunto mediante el diálogo”, agregó, tras confirmar que se mantienen intercambios de mensajes y negociaciones intensas con Estados Unidos.

Por consiguiente, la propuesta se apoya en un plan de siete pasos elaborado por Irán el pasado martes 29 de septiembre, cuyo objetivo es reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al bloqueo naval estadounidense, debido a que Teherán considera que el esquema puede ejecutarse con mayor rapidez si se logra un mejor entendimiento.

Una posible reanudación de los combates

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el anuncio de Baqai se produjo mientras la región se prepara para una posible reanudación de los combates, pese a que el principal diplomático de Irán dijo que esperaba que Estados Unidos eligiera “la diplomacia por encima de otros caminos”, ante el riesgo de una nueva escalada en la zona.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que no ordenaría nuevos ataques antes de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. y calificó de productivas las conversaciones con las autoridades de Irán, aunque el mandatario republicano no descartó futuras acciones militares, a ocho meses del inicio de la guerra.