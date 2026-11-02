¿Qué pasará con Inés Gómez Mont tras su detención en Florida? Esto se sabe de su situación

Durante la noche del pasado viernes 30 de octubre, la expresentadora mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, tras cinco años prófuga de la justicia de su nación, que la reclama por su presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención en redes sociales, debido a que Inés y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en septiembre del 2025 en Miami, tenían órdenes de aprehensión por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Frente a este escenario, la expresentadora mexicana, que permanecía prófuga de la justicia de su país desde el 2021, está detenida en un centro migratorio de Florida mientras enfrenta en México acusaciones por la presunta participación en un esquema de empresas fantasma para evadir impuestos, desviar recursos públicos y lavar dinero.

Ante esta situación, la base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indica que Inés Gómez Mont se encuentra en el Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach, Florida, unos 55 kilómetros al norte de Miami, sin ofrecer más detalles sobre la situación migratoria de la expresentadora.

¿Será extraditada a México?

Debido a que la detención de Gómez Mont en EE. UU. obedeció a un asunto migratorio y no a una solicitud del Gobierno de México, la presentadora de televisión mexicana se encuentra bajo custodia del ICE, la agencia que opera para identificar, investigar, detener y deportar a los extranjeros que no cuentan con un estatus migratorio legal.

Dadas las circunstancias, con esta captura, las autoridades mexicanas estarían en posibilidad de presentar ante el Gobierno de EE. UU. una solicitud de detención provisional con fines de extradición, ya que Inés cuenta con órdenes de aprehensión en ese país por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

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Esto se debe a que la detención provisional con fines de extradición es una medida cautelar que se puede solicitar contra cualquier persona detenida, conforme al Tratado de Extradición firmado en noviembre de 1978 por los gobiernos de México y los Estados Unidos, el cual se reformó en diciembre de 1997, hace casi tres décadas.

Asimismo, el artículo 11 de dicho Tratado regula el procedimiento cuyo objetivo es evitar que una persona con orden de aprehensión por un delito se sustraiga mientras se integra el expediente formal para su traslado al país que la requiere, tras justificar la solicitud mediante la descripción del delito y la identificación del sujeto responsable.

Estos años podría pasar en prisión

Uno de los aspectos que más llama la atención del caso son las posibles sanciones que contemplan las leyes mexicanas por los delitos que se le atribuyen a Inés Gómez Mont, ya que, en caso de ser extraditada, procesada y declarada culpable, podría enfrentar una condena de casi 40 años de prisión por el delito de delincuencia organizada.

Las sanciones contempladas para los delitos mencionados son las siguientes:

Delincuencia organizada : De 20 a 40 años de prisión

: De 20 a de prisión Lavado de dinero : De 5 a 15 años de prisión

: De 5 a 15 años de prisión Peculado : De 2 a 14 años de prisión

: De 2 a 14 años Defraudación fiscal equiparada: De 3 a 6 años de prisión

Sin embargo, estas penas corresponden a los delitos referidos en los reportes sobre el expediente y no significan que todas se sumen automáticamente para establecer una condena, por lo que la sanción dependerá de los delitos que eventualmente sean acreditados, de las disposiciones legales aplicables y de las resoluciones de los tribunales.