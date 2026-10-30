¿Quién es Inés Gómez Mont y por qué la justicia mexicana la buscaba desde hace años?

La exconductora de televisión Inés Gómez Mont Arena fue detenida este viernes 30 de octubre del 2026 en Miami, Florida, gracias al intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos, lo que permitió a las agencias estadounidenses capturarla tras permanecer prófuga de la justicia mexicana.

Según informó Univisión, la detención fue confirmada por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), que precisó que responde a una orden de aprehensión emitida el 20 de junio del 2023 por la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes (FEIAR), bajo el cargo de defraudación fiscal equiparada.

El arresto de Gómez Mont se enmarca en una serie de investigaciones judiciales iniciadas en el 2019 que también involucran a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. Ambos son señalados por su presunta vinculación con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal giró órdenes de captura en su contra en septiembre del 2021.

Reacción del gobierno mexicano y situación judicial del esposo de Inés Gómez Mont

Inés Gómez Mont y su esposo huyeron a Estados Unidos en el 2021. La Interpol emitió una ficha roja para buscarlos a nivel internacional; sin embargo, los abogados de la pareja lograron que esa orden de búsqueda fuera cancelada en septiembre del 2026.

Al enterarse, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó "factureros reconocidos" a las personas del sistema judicial que cancelaron la orden de búsqueda y advirtió que su gobierno exigiría reactivar las alertas internacionales porque los delitos de los que se les acusa siguen vigentes en el país.

Por su parte, el cónyuge de Gómez Mont fue detenido en septiembre del 2025 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos debido a irregularidades migratorias. Posteriormente, obtuvo la libertad bajo fianza y tiene una audiencia pendiente para noviembre del 2026.

Con la detención de la exconductora, las autoridades mexicanas continúan coordinando los trámites para concretar las solicitudes de extradición pendientes.