Hackeo a Binance: ¿Qué se sabe del robo de US$6 mil 300 millones y cómo afecta a bitcoin?

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, ha sufrido lo que podría convertirse en el mayor ciberataque de la historia del sector, ya que las pérdidas se estiman en US$6 mil millones, y el incidente ha obligado a la compañía a suspender temporalmente los depósitos y retiros.

Según los detalles preliminares ofrecidos por Binance, el ataque se desarrolló el pasado jueves 29 de octubre y se ejecutó en apenas 20 minutos, debido a que los piratas informáticos lograron comprometer la computadora portátil de un ingeniero de operaciones y utilizaron este acceso para infiltrarse en los sistemas y ordenar los retiros.

A pesar de la magnitud de la brecha de seguridad, Binance ha precisado que no existen pruebas de que se hayan filtrado las claves privadas de sus monederos digitales. Además, se ha comprometido a publicar un informe técnico en cuanto concluya la investigación, dado que ha conseguido bloquear US$3 mil millones en activos afectados.

Sin embargo, Binance todavía no ha determinado el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar. Ante la gravedad del incidente, la plataforma ha suspendido temporalmente los depósitos y los retiros de criptomonedas, y la cofundadora de Binance, Yi He, espera que las operaciones puedan reanudarse en 48 horas.

Corea del Norte bajo sospecha

La empresa, fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que previamente había creado un programa informático de operaciones bursátiles de alta frecuencia, aseguró que asumirá todas las pérdidas mediante su fondo de protección de usuarios, conocido como SAFU, que contaba con unos US$2 mil millones en activos digitales.

Pese a la magnitud del robo, Binance sostiene que los fondos de sus clientes están seguros y que el incidente no compromete sus saldos, ya que la empresa ha solicitado la colaboración de compañías especializadas en el rastreo de transacciones, cuyas primeras investigaciones apuntan a Corea del Norte como posible responsable del ataque.

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Asimismo, TRM Labs, empresa especializada en inteligencia de cadenas de bloques y análisis de datos de criptomonedas para detectar, investigar y prevenir delitos financieros y otras actividades ilícitas relacionadas con los activos digitales, sostiene que los preparativos comenzaron 36 horas antes de que se efectuaran las transferencias.

“Esto fue obra de Corea del Norte sin duda alguna”, señaló TRM Labs, que sitúa el inicio de los movimientos sospechosos en la noche del pasado jueves 29 de octubre, cuando millones de dólares comenzaron a salir de todas las carteras vinculadas a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen.

A message from Binance's Co-CEO, @_RichardTeng. — Binance (@binance) October 30, 2026

¿Qué significa esto para bitcoin?

A medida que se conocían más detalles del ataque a Binance, las principales criptomonedas registraron caídas, aunque de distinta magnitud. BNB, una criptomoneda utilizada en el ecosistema de Binance para pagar comisiones y acceder a servicios, retrocedió un 6%, mientras que ether y bitcoin cayeron un 5% y un 4%, respectivamente.

Por consiguiente, de conformidad con CoinGlass, plataforma de análisis del mercado de criptomonedas, cuando Binance vuelva a habilitar los retiros, será importante observar si los usuarios mantienen sus fondos en la plataforma o prefieren trasladarlos a otras, debido a que esto permitirá evaluar cuánto se ha visto afectada la confianza.