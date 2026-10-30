¿Habrá agentes del ICE en las urnas durante las elecciones de EE. UU? Esto es lo que sabemos

Las elecciones de medio término en los Estados Unidos serán el próximo martes 3 de noviembre, y la posibilidad de que agentes federales armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estén presentes en los centros de votación genera preocupación entre algunos electores, principalmente entre los de origen latino.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que la agencia federal encargada de hacer cumplir la ley no tiene previsto realizar operativos en los centros de votación, las declaraciones del zar fronterizo Tom Homan mantienen la inquietud entre los votantes y las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

"Tengo miedo, a pesar de que soy ciudadano americano, siempre hay un temor de ir a votar", relató a la cadena de televisión estadounidense Univisión, Jesús, un votante de Arlington, Virginia, al expresar su preocupación ante la posibilidad de encontrarse con agentes federales cuando acuda a las urnas y de que intenten arrestarlo o retenerlo.

Esto se debe a que el temor persiste pese a la postura oficial del DHS, que sostiene que el "ICE no tiene previsto realizar operativos dirigidos contra los centros de votación". Por ello, la discusión llegó a los tribunales después de que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color presentara una demanda contra el gobierno.

¿El ICE puede realizar operativos durante las elecciones?

A pesar de lo anunciado por el DHS, la posibilidad de que agentes del ICE irrumpan en los centros de votación en los Estados Unidos ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos civiles. Por consiguiente, a pocos días de los comicios intermedios, una coalición de estas organizaciones presentó una demanda federal.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles en los Estados Unidos presentaron una demanda ante un tribunal federal para impedir que el gobierno despliegue agentes del ICE y otros efectivos federales en los centros de votación o incluso cerca de todos estos recintos durante las elecciones de medio término en el país.

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Frente a este escenario, los demandantes aclaran que presentaron la demanda luego de que el gobierno del presidente Donald Trump buscara desplegar agentes durante los comicios para detener a la mayor cantidad posible de migrantes ilegales, lo que generó temor entre los votantes ante la posibilidad de encontrarse con agentes armados.

Por lo tanto, las organizaciones que impulsan la acción judicial indican que la presencia de fuerzas federales podría intimidar a los electores latinos y a otras minorías, además de entrar en conflicto con las normas que protegen la participación electoral. Por eso, los demandantes exigen que la justicia prohíba el despliegue de los agentes.

La intimidación electoral que genera el ICE

La posibilidad de que agentes del ICE, policías federales o militares estén presentes en los centros de votación durante las elecciones intermedias generó preocupación entre organizaciones civiles, funcionarios electorales e inmigrantes, ante el temor de que su presencia intimide a los votantes o interfiera en el proceso democrático.

En respuesta, el Departamento de Justicia informó que los empleados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) no participarán como observadores electorales durante los comicios del 3 de noviembre, que serán decisivos para determinar qué partido político controlará el Congreso.