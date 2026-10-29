Amarini Villatoro y Cartaginés hacen historia: Goles, declaraciones y polémica contra Olimpia

Luego de la clasificación del Club Sport Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026 ante el Olimpia de Honduras, en territorio catracho, el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro ofreció una conferencia de prensa en la que habló con sobre el carácter de su equipo y la manera en que resolvió la serie en Tegucigalpa.

“Fue un partido bravo, supimos sufrir, supimos aguantar ante un rival que la buscó por todo lado, mostramos oficio y jerarquía para poder aguantar en momentos críticos, estoy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo por lo que hicimos”, agregó el exdirector técnico del Xelajú, quien clasificó a su segunda final centroamericana consecutiva.

Frente a este escenario, Amarini Villatoro también comentó que el ambiente de los días previos, el menosprecio de la prensa hondureña y hasta la serenata con la que intentaron molestarlos durante la madrugada les sirvieron de motivación antes del encuentro contra el Viejo León Merengue, que fue incapaz de remontar la serie en casa.

“La prensa nos daba cero posibilidades y nos tocaron el orgullo con la serenata, con lo que toda la prensa dijo. Les pasamos los videos a los muchachos. Nosotros teníamos la gasolina de toda la prensa y todo lo que se dijo de nosotros haciéndonos de menos. No valoraron un equipo que después de estos 90 minutos sigue invicto”, comentó.

Técnico de Olimpia se confronta con periodista tico

La clasificación del Club Sport Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026 dejó un momento de alta tensión fuera de la cancha, cuando el periodista costarricense Anthony Porras, de Radio Columbia, protagonizó un fuerte intercambio con el uruguayo Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, luego de la eliminación en Tegucigalpa.

El enfrentamiento verbal ocurrió durante la conferencia de prensa posterior al empate 2-2 en Honduras, resultado que permitió al cuadro brumoso avanzar con un marcador global de 3-2, de manera que la discusión comenzó cuando Anthony Porras cuestionó al técnico uruguayo por la eliminación de su equipo a manos de Amarini Villatoro.

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“Yo dije que íbamos a trabajar duro, pero no íbamos a jugar por la camiseta. Primero el trabajo, dije. Entonces no ponga palabras en mi boca”, respondió Espinel, tras rechazar que sus declaraciones se interpretaran como una apelación a la historia del Club Olimpia Deportivo, luego de que el periodista le dijera que había fracasado.

El comunicador costarricense insistió en que el trabajo del uruguayo no había sido suficiente y lanzó una afirmación que elevó la tensión: “Esto no es de justicia, esto es de resultados. Usted y su equipo están eliminados. Fracasaron”, señaló Porras; por lo que la respuesta del entrenador fue inmediata: “Eso lo está diciendo usted”, replicó Espinel.

Los goles de la clasificación

El Cartaginés costarricense avanzó a la final de la Copa Centroamericana al empatar 2-2 ante el Olimpia hondureño en el partido de vuelta de las semifinales, que se definió cuando faltaba un minuto para el final; ya que, herido en su orgullo por la derrota 1-0 que sufrió en el encuentro de ida, el Olimpia salió volcado en busca de la remontada.

Los Albos llegaban con claridad mediante jugadas generadas desde el mediocampo por Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez. Sin embargo, aunque el Olimpia fue mejor durante gran parte del partido, mostró imprecisión ante un rival que defendía todo, al que le duraba poco la posesión del balón y cuya mayor virtud fue ser certero en la definición.