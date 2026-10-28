“Guatemala será una prueba de fuego hostil”: ¿Qué dice la prensa de Canadá sobre la Bicolor?

La selección de Guatemala enfrentará a Canadá el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como "El Trébol", en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Oro del 2027.

El conjunto dirigido por el técnico mexicano Luis Fernando Tena llega al compromiso ante los canucks tras haber avanzado, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que los cuatro semifinalistas clasificarán a la Copa Oro del 2027, mientras que los perdedores disputarán la fase preliminar.

Frente a este escenario, la Azul y Blanco tendrá que enfrentar primero a Canadá en el Trébol y luego viajar al BMO Field de Toronto para disputar el partido de vuelta el próximo lunes 16 de noviembre, con la esperanza de asegurar la clasificación directa a la Copa Oro del 2027 y avanzar por primera vez al Final Four de la Liga de Naciones.

Ante esta situación, la prensa de Canadá se ha mantenido atenta a la actividad de su selección, ya que, si logra superar a la Bicolor en los cuartos de final, mantendrá vivo su sueño de conquistar la Liga de Naciones, certamen en el que fue segunda (2023) y tercera (2025), además de buscar su clasificación al torneo más importante de la región.

¡𝗡𝗢𝗦 𝗩𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢, 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗚𝗨𝗔𝗧𝗘𝗠𝗔𝗟𝗔! 💙🇬🇹 🇬🇹Guatemala 🆚 Canadá🇨🇦 13 • Noviembre • 2026 - 8:00pm 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 🎟️ 30 octubre inicia la venta de boletos en https://t.co/v9feFLbL0H #VamosGuate https://t.co/Hz6reGae2V — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) October 28, 2026

¿Qué dice la prensa de Canadá sobre Guatemala?

Los medios canadienses abordan el enfrentamiento contra Guatemala con un fuerte deseo de revancha, pero también con respeto por la Bicolor, dado que la prensa deportiva de ese país destaca el historial reciente y el crecimiento de los dirigidos por Tena, desde que eliminaron a Canadá en los cuartos de final de la Copa Oro del 2025.

Esto se debe a que el recuerdo de la eliminación de Canadá a manos de Guatemala en la tanda de penales de los cuartos de final de la Copa Oro del 2025 sigue presente en el entorno canadiense, de manera que periodistas de OneSoccer mencionan que esta serie de ida y vuelta es la oportunidad perfecta para "saldar las cuentas pendientes".

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Sin embargo, lejos de subestimar al rival, la prensa local ha elogiado el desempeño de Guatemala y los analistas han destacado la gran anotación de Matthew Evans contra Surinam, que le dio la clasificación a la Azul y Blanco, y han advertido que la serie de noviembre será "muy disputada y totalmente distinta a los partidos amistosos previos".

Por lo tanto, los medios deportivos de Canadá enfatizan que el partido de ida en Ciudad de Guatemala será "una prueba de fuego sumamente hostil y complicada para la escuadra canadiense", por lo que consideran vital obtener un buen resultado antes de cerrar la llave en el BMO Field de Toronto, frente a más de 29 mil 500 espectadores.

Canadá tendrá la oportunidad de enmendar algunos errores cuando se enfrente a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Canadian Soccer Daily)

Sed de revancha por la Copa Oro

No obstante, aunque admiten que el cruce es incómodo por los antecedentes, los analistas locales señalan que Canadá no tiene "un mal panorama" y confían en la jerarquía de su plantel actual, que llegó a los octavos de final de la Copa Mundial del 2026, para imponerse en el partido de vuelta en el BMO Field el 16 de noviembre.

"Ha pasado más de un año desde que perdimos ante Guatemala en la tanda de penaltis en la Copa Oro, y hasta el día de hoy sigo viendo comentarios al respecto, como si hubiera ocurrido ayer. Desde entonces, ya les hemos ganado. Eso sí, fue en un amistoso; así que, vale, no era un partido que tuviera algo en juego. En eso les doy la razón".

"Sinceramente, como canadiense, no me disgusta este enfrentamiento: Guatemala, aquí vamos de nuevo. Tuvieron su momento en la Copa Oro, pero tengo la sensación de que esta vez las cosas serán muy distintas. Me hace mucha ilusión. Me encanta que este duelo tenga algo de historia detrás; eso es precisamente lo que lo hace interesante".