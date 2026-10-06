“Nos frustra el trato racista”: ¿Qué dice la prensa de Surinam sobre la derrota contra Guatemala?

La Selección de Guatemala enfrentó a Surinam el pasado lunes 5 de octubre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como "El Trébol", en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones del 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Oro del 2027.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena llegó al compromiso ante los Suriboys con la obligación de sumar tres puntos para clasificar, por primera vez en su historia, a los cuartos de final de la Liga de Naciones, donde las selecciones de Canadá, Panamá, EE. UU. y México esperaban a sus próximos rivales para la fecha FIFA de noviembre.

Frente a este escenario, la Azul y Blanco consiguió la victoria por 1-0 sobre la hora, con un golazo de Matthew Evans que enloqueció al graderío del recinto y a los miles de guatemaltecos que disfrutaban del partido a la distancia, ya que ese gol significaba la clasificación a los cuartos de final y dejaba a la Sele un paso más cerca de la Copa Oro.

Sin embargo, el triunfo de la Bicolor se vio opacado por un altercado entre ambas escuadras al final del encuentro, cuyo origen se remonta al minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó al surinamés Richonell Margaret luego de que este insultara a la afición guatemalteca, lo que derivó en una pausa de 12 minutos.

¿Qué dice la prensa de Surinam sobre la derrota en Guatemala?

Los medios surinameses De Ware Tijd (El Tiempo Verdadero, en español) y Dagblad de West (El Periódico del Oeste) han cubierto el camino de los Suriboys desde las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial del 2026, en las que los caribeños también se midieron en dos ocasiones con la Bicolor, en Paramaribo y la Ciudad de Guatemala.

Dadas las circunstancias, ambos medios criticaron a la afición de Guatemala, aunque reconocieron que los jugadores conocen las consecuencias de responder a las provocaciones del público. Esto, en referencia a la tarjeta roja a Richonell Margarte en el minuto 63, que resultó decisiva, pues posteriormente los Suriboys se derrumbaron.

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Asimismo, la prensa de Surinam considera que los Suriboys "lo hicieron bastante bien hasta la tarjeta roja", dado que seguían buscando el gol y los espacios se hacían más grandes. "Eso era lo que estábamos esperando y entonces se echó todo a perder con la expulsión. Un atleta de élite no debe reaccionar ante las provocaciones", añadieron.

A pesar de eso, los medios también mostraron comprensión hacia las emociones de sus jugadores porque, según ellos, "los gritos de la grada hacían referencia a algo que hace tiempo que dejó de tener cabida en un campo de futbol ​​y en la sociedad", de modo que "todos son humanos y entendemos que a veces puede resultar excesivo".

A la espera de las medidas que se tomarán en respuesta a los hechos

"Es frustrante. Si tenemos en cuenta el trato racista que recibe Margaret y cómo reacciona él ante ello, por supuesto que no debería hacerlo. Pero es motivo suficiente para que reaccione. Esto tiene que acabar", agregó el medio De Ware Tijd, tras indicar que durante el juego se escucharon ruidos de monos y más gestos racistas desde la grada.

“Durante todo el partido se sufren insultos racistas y nuestro jugador reacciona de forma muy lamentable. Entiendo esas emociones, pero al final eso determina el resultado del encuentro”, concluyó el Dagblad de West en su artículo digital, en el que se menciona que no hubo una respuesta adecuada de Surinam a las provocaciones en el recinto.