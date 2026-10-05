Alerta por posible peste pulmonar en Rusia: EE. UU. pide transparencia y Europa sigue el caso

Durante la mañana de este lunes 5 de octubre, la Comisión Europea informó que sigue "muy de cerca" la situación y que está en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, tras conocer las informaciones sobre un posible brote de peste pulmonar en Siberia, región que ocupa la parte oriental de Rusia.

"La salud pública es una prioridad para la Comisión Europea, por lo que nunca subestimamos los riesgos que surgen en este ámbito", agregó la vocera de Sanidad, Eva Hrncirova, quien emitió una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la región de Irkutsk a raíz de la muerte de una mujer a consecuencia de esta enfermedad.

Frente a este escenario, el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia, que funciona como la agencia de salud pública y sanidad del país de Eurasia, llamó a la calma y a no hacer caso de rumores y elucubraciones.

"Es importante para la cooperación transfronteriza y para abordar las implicaciones transfronterizas, así como para mantener la confianza pública y una buena situación de salud pública", añadió la portavoz comunitaria, quien indicó que la Comisión Europea tiene canales para recibir información, como la Organización Mundial de la Salud.

Posible brote de peste pulmonar

Sobre los posibles contactos al respecto entre la Unión Europea (UE) y Rusia, cuyas relaciones bilaterales están mermadas desde la invasión de Ucrania, la portavoz comunitaria, Eva Hrncirova, subrayó que "es esencial contar con informes a tiempo y transparentes, así como con acceso a datos epidemiológicos y de laboratorio fiables".

Asimismo, el Gobierno estadounidense recordó que la peste es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede tratarse con antibióticos y que, si bien ha estado ausente en Europa durante más de cincuenta años, se da de manera esporádica en América, África y Asia, de manera que es importante la transparencia de los rusos.

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En este sentido, según la agencia de noticias EFE, la UE cuenta con mejores mecanismos de preparación y prevención sanitaria que antes de la pandemia de covid-19, como reservas de medicamentos, reglas para que las compañías farmacéuticas se preparen para tales situaciones y equipos específicos dentro de la propia Comisión Europea.

"Estamos mucho mejor preparados para cualquier pandemia que antes del Covid porque ya nos estamos preparando para abordar enfermedades que puedan venir", dijo la vocera Eva, quien mencionó que una empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk murió en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Exposición a una bacteria neumónica

Hasta el momento, de acuerdo con France 24, una red de televisión de propiedad estatal francesa, se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o que se contagió a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo en el instituto ruso.

Sin embargo, el Servicio Federal de Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano de Rusia informó de que se trata de una "neumonía de etiología no establecida" y, de momento, ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado o dado resultados positivos a ninguna bacteria neumónica.