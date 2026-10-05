¿Se dejará de cambiar la hora? Donald Trump presiona por un horario de verano permanente

Durante la noche del pasado sábado 3 de octubre, Donald Trump presionó al senador republicano de Arkansas, Tom Cotton, para que apoyara la ley que busca mantener permanentemente el horario de verano y pidió a sus electores en el Estado de Oportunidades que lo llamaran directamente a su teléfono celular, cuyo número hizo público.

Frente a este escenario, mediante una publicación en la plataforma Truth Social, el mandatario republicano dijo que "por alguna razón, Cotton está parando la ley en el Senado" y que solo hace falta su voto para que avance la Ley de Protección de la Luz Solar, que busca establecer de forma permanente el horario de verano en todo el país.

Ante esta situación, Donald Trump pidió a "toda la gente de Arkansas", un estado natural en el que recordó que siempre ha ganado por amplia mayoría, que le dijera al senador republicano Tom Cotton, a quien llamó "amigo", que vote a favor de la propuesta de ley federal conocida en los Estados Unidos como "Sunshine Protection Act".

Esto se debe a que, en opinión del magnate neoyorquino, "casi todo el mundo quiere que la ley de Protección de la Luz Solar sea aprobada en EE. UU. menos el senador republicano Tom Cotton", por lo que acto seguido conminó a los ciudadanos de Arkansas a llamar al senador "a su celular", cuyo número completo publicó en Truth Social.

La Ley de Protección de la Luz Solar

La Ley de Protección de la Luz Solar (Sunshine Protection Act, en inglés), que ya fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mantendría el horario de verano todo el año en la nación norteamericana, pero su aprobación sigue estancada en el Senado estadounidense, la cámara alta del Congreso.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, esta propuesta de ley federal busca establecer de forma permanente el horario de verano en todo el territorio de los Estados Unidos y eliminar así la obligación de cambiar la hora de los relojes dos veces al año en el país norteamericano, como sucede normalmente en marzo y noviembre.

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La Sunshine Protection Act pondría fin al cambio de hora en EE. UU. y mantendría los relojes adelantados una hora respecto del horario estándar durante todo el año, sin volver al horario de invierno en noviembre. Además, propiciaría atardeceres más tardíos, lo que significaría más horas de luz solar al finalizar la jornada laboral o escolar.

Sin embargo, habría mañanas más oscuras en invierno, de manera que, como efecto secundario, el amanecer ocurriría mucho más tarde durante los meses invernales, lo que haría que en algunas regiones el sol saliera después de las 8 horas, principalmente en estados como Indiana y Michigan o en los ubicados en los límites de la zona Central.

Estado actual de la Sunshine Protection Act

La Cámara de Representantes estadounidense aprobó una versión del proyecto de la Ley de Protección de la Luz Solar, que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado de EE. UU, donde enfrenta resistencia de algunos legisladores preocupados por los efectos de las mañanas oscuras en la seguridad escolar y los ritmos circadianos.

No obstante, la Sunshine Protection Act tiene excepciones territoriales, pues no obligaría a los estados y territorios que ya usan el horario estándar permanente, como Hawái o la mayor parte de Arizona, a cambiar de sistema y permitiría a otros estados de la nación norteamericana mantener el horario estándar si se eximen a tiempo.