¿Qué reacción causa el pentobarbital? El fármaco que le inyectaron a Christa Pike en Tennessee

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el fármaco administrado a Christa Gail Pike, la estadounidense de 50 años condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en julio de 1995, durante el procedimiento de inyección letal en Tennessee fue el pentobarbital, un barbitúrico de acción corta.

De acuerdo con los reportes médicos y la documentación del caso, los efectos e implicaciones clínicas en estas circunstancias incluyen depresión respiratoria, sedación intensa, alteraciones cardiovasculares, complicaciones pulmonares e hipoxia, una afección en la que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno para funcionar adecuadamente.

Frente a este escenario, según la agencia de noticias EFE, el pentobarbital provoca una disminución de la frecuencia y la capacidad respiratorias, así como un estado de inconsciencia o una alteración prolongada del estado de alerta, debido a su acción en el sistema nervioso. Además, también puede comprometer la circulación sanguínea.

Sin embargo, existe riesgo de deficiencia de oxígeno en los tejidos y el cerebro, lo que puede perjudicar las funciones si la respiración se ve afectada de forma prolongada. También existe la posibilidad de desarrollar edema pulmonar, que consiste en la acumulación de líquido en los pulmones, una complicación que podría presentar Pike.

¿Por qué falló el pentobarbital?

De conformidad con la cadena de noticias estadounidense CNN, el intento de ejecución de Christa Gail Pike mediante una inyección letal en el estado de Tennessee falló el 30 de septiembre debido a una vía intravenosa mal colocada, lo que provocó que el pentobarbital se filtrara al tejido de su brazo en lugar de ingresar al torrente sanguíneo.

Por esta razón, aunque se le administraron dos dosis completas del potente barbitúrico, el fármaco no logró detener el ritmo cardíaco, debido a que, al fallar la vía intravenosa, el líquido se desvió hacia los tejidos musculares. Esto concuerda con las declaraciones de Christa Pike, quien manifestó que sentía que su brazo iba "a reventar".

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Asimismo, meses antes del procedimiento, la defensa de la acusada ya había advertido que Christa Pike presentaba dificultades para localizar venas viables. Esto se debe a que su historial clínico y un índice de masa corporal de 30.76, clasificado como obesidad de grado 1, incrementaban el riesgo de una mala colocación de la vía intravenosa.

Por otro lado, los abogados de Pike también denunciaron que el estado de Tennessee adquirió el pentobarbital en el "mercado gris", lo que, según ellos, podría implicar problemas con el canal de distribución o con los controles del compuesto. No obstante, la causa física sigue apuntando a un error de canalización, que puede causar dolor.

El futuro del caso Christa Pike

El periódico estadounidense The New York Times informó que, después de casi 50 minutos durante los cuales la condenada seguía respirando y roncando fuertemente, el procedimiento fue suspendido en el estado de Tennessee y Christa Pike fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde actualmente permanece en estado crítico.

Por consiguiente, tras el incidente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones restantes del año. “Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes y espero que se hagan efectivamente”, concluyó mediante un comunicado.