EE. UU. vs. México: ¿Cuándo es y por dónde ver la próxima edición del superclásico de la Concacaf?

Más de un año después de la final de la Copa Oro 2025, en la que México consiguió su decimotercer título del torneo más importante de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), el Tricolor se volverá a medir con la selección de EE. UU. en uno de los últimos amistosos previos a la Liga de Naciones 2026.

Tanto México como Estados Unidos ya están clasificados a los cuartos de final de la Liga de Naciones del 2026, de manera que aprovecharán las fechas FIFA de octubre para enfrentarse en un amistoso y medirse con otras selecciones, debido a que el Tricolor enfrentará a la selección de Chile el próximo 6 de octubre en Los Ángeles, California.

Desde que estas selecciones se enfrentaron por última vez, ambas compitieron como anfitrionas en la Copa Mundial del 2026, en la que quedaron eliminadas en octavos de final: Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en Seattle e Inglaterra venció 3-2 a México en el Estadio Azteca, en uno de los mejores encuentros de toda la competición.

Frente a este escenario, este amistoso en la ciuad de Glendale, Arizona, podría convertirse en un adelanto de la final de la Liga de Naciones del 2026, debido a que México y los Estados Unidos se han repartido las cuatro ediciones de la competición: las primeras tres fueron para EE. UU. y la última para el Tricolor, que se impuso 2-1 a Panamá.

¿Cuándo será el EE. UU. vs. México?

El amistoso entre las selecciones de los Estados Unidos y México se disputará el próximo sábado 3 de octubre a las 20.00 horas de Guatemala en la ciudad de Glendale, Arizona, y será una especie de revancha para los estadounidenses, que cayeron ante el Tricolor frente a 70 mil espectadores en la final de la Copa Oro, en julio del 2025.

Asimismo, la selección mexicana tendrá una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria en la era del director técnico Rafael Márquez, quien hasta ahora solamente ha conseguido dos empates 1-1: primero ante Colombia y posteriormente frente a Perú. Sin embargo, en esta ocasión enfrentará a su principal rival y vecino.

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Por su parte, la escuadra de las barras y las estrellas llegará al Clásico de la Concacaf con un panorama diferente, ya que los dirigidos por el entrenador argentino Mauricio Pochettino ganaron sus primeros amistosos: 4-1 sobre Perú y 4-2 ante Chile, en medio de un proceso de renovación generacional que abre espacio a nuevos futbolistas.

Ante esta situación, los aficionados tendrán distintas opciones para seguir el encuentro, tanto por televisión abierta como en plataformas de streaming, debido a que el compromiso será transmitido por ViX Premium, el servicio de pago de ViX, y por Claro Sports Premium, la suscripción que ofrece las transmisiones en vivo sin anuncios.

El nuevo ciclo de EE. UU. y México después del Mundial

Tanto la selección de México como la de EE. UU. comenzaron su nuevo ciclo después de la Copa Mundial del 2026 con una combinación de futbolistas experimentados y jóvenes, dado que el argentino Mauricio Pochettino inició esta nueva etapa con una convocatoria que incluyó a doce jugadores que recibieron su primer llamado con el país.

Por consiguiente, el encuentro en Arizona será el partido número 80 entre México y Estados Unidos, una rivalidad con nueve décadas de historia cuyo balance favorece al conjunto tricolor, con 38 victorias, frente a 25 triunfos de los estadounidenses y 16 empates. Además, el cuadro azteca ganó los últimos dos enfrentamientos ante su rival.