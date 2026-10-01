Trump vincula a Irán con el incidente de FlyDubai y lanza una advertencia: “Podrían dejar de existir”

Durante la tarde de este jueves 1 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con golpear a Irán "muy fuerte" si se confirma que las autoridades de Teherán estuvieron detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, hechos que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado de "atentado terrorista".

"Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen", respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca al ser preguntado si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní en el altercado ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía de Dubái a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

"Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento", agregó el presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible implicación de Irán. Además, el magnate republicano afirmó que considera probable esa hipótesis, debido a que uno de los pilotos apuñaló a otro.

Por su parte, según el Gobierno israelí, uno de los pilotos trató de estrellar la aeronave, lo que obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados tras un supuesto acto "terrorista yihadista".

¿Se acerca el momento del acuerdo con Irán?

Tras conversar sobre el anuncio de la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos en relación con la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si el incidente en el vuelo tuvo trasfondo terrorista, el mandatario republicano Donald Trump advirtió de que "se acerca el momento" de tomar una decisión definitiva sobre Irán.

El presidente estadounidense sugirió que su Administración podría optar por alcanzar un pacto que ponga fin a la guerra o quizás no, y aseguró que el conflicto en el estrecho de Ormuz concluirá muy pronto de una forma u otra: "Ahora tengo que tomar una decisión. O firman un acuerdo muy justo o dejarán de existir", aseguró Trump.

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Donald Trump mencionó que es "muy difícil" lograr un pacto cuando se lidia con una contraparte "loca" e "irracional", y respondió que tal vez los vuelen por los aires: "Tenemos que tomar esa decisión. Los volamos por los aires o hacemos un trato, pero el momento se acerca", afirmó el magnate republicano en el jardín de la Casa Blanca.

Por otro lado, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, presentó un informe sobre sus gestiones en Nueva York y defendió la vía diplomática para desbloquear la situación, pese a que Donald Trump había calificado previamente de "inaceptable" el plan de Irán, que contemplaba reabrir el estrecho de Ormuz si se aceptaban sus condiciones.

La misión secundaria de Trump

En medio de las tensiones con Irán, el presidente Donald Trump viajó este jueves 1 de octubre a los estados de Texas y Oklahoma, dos bastiones del Partido Republicano, para animar a sus bases a votar en las elecciones de medio mandato del próximo mes, ante la posibilidad de que su partido pierda la mayoría en el Congreso, según CNN.

El mandatario republicano tiene previsto visitar una fábrica en Texas y dar un mitin en Oklahoma, dos estados donde se espera una cómoda victoria republicana, pero en los que aumenta el pesimismo dentro del partido sobre su capacidad para retener el control del Congreso, pues la guerra de Irán podría "costarle" las elecciones intermedias.