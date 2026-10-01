¿Quién es Vadym Oleynik? El influencer acusado de maltrato animal por sentarse sobre una tortuga

Durante la noche del pasado miércoles 28 de septiembre, el influencer ucraniano Vadym Oleynik, con más de 200 mil seguidores, y su pareja provocaron indignación en las plataformas digitales después de que una grabación los mostrara montados sobre una tortuga marina mientras el animal depositaba sus huevos en una playa de Omán.

Estas imágenes, que presuntamente fueron grabadas en la Reserva de Tortugas de Ras Al Jinz, también los exhiben mientras sostienen a crías recién nacidas, lo que motivó el repudio de organizaciones de protección animal y la apertura de una investigación oficial, debido a que todas las especies de tortugas marinas están protegidas por la ley.

Frente a este escenario, el protagonista de las imágenes, un entrenador físico de 32 años que viajaba junto a su pareja, la cosmetóloga Olena Kravchenko, se sentó sobre el caparazón del animal para posar ante la cámara y se reía mientras la cría se agitaba entre sus manos y el ejemplar adulto intentaba escapar en la arena de la playa omaní.

Lo más llamativo es que la Reserva de Tortugas de Ras Al Jinz, reconocida como uno de los principales sitios de anidación en toda la región, establece de forma explícita que está prohibido tocar o perturbar a los animales, dado que recibe a cinco de las siete especies de tortugas marinas del mundo, todas bajo estrictas normas de conservación.

Incidente bajo investigación

Conforme a lo expuesto por The Sun, diario sensacionalista británico, las autoridades de la Reserva de Tortugas de Ras Al Jinz siempre le recuerdan a todos los visitantes que deben observar a las tortugas a una distancia segura y notificar de inmediato cualquier infracción a las normas de protección de la fauna silvestre, como las tortugas marinas.

Ante esta situación, la Autoridad de Medio Ambiente de Omán confirmó que el incidente se encuentra bajo investigación y que se aplicarán “medidas legales” contra los responsables, ya que la organización ucraniana United For Animals fue una de las primeras entidades en manifestarse públicamente contra la conducta de los influencers.

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“Demostraron salvajismo y un desprecio total por la vida: el maltrato a una tortuga marina mientras ponía huevos. Tratar a las criaturas vivas como juguetes o mercancías desechables representa un gran fracaso moral. Un atleta debería encarnar fortaleza en lugar de debilidad y crueldad”, expresó la organización dedicada al bienestar animal.

“No es una maldita silla ni un banco de parque. Esa actitud es repugnante y desagradable. Esto es explotación, maltrato y abuso. Insistimos en que las tortugas marinas son animales silvestres que nunca deben ser tocadas ni utilizadas para fotografía”, agregó otra organización sin fines de lucro basada en Sicilia, Italia, que se sumó a las críticas.

Influencer ofrece disculpas

Tras la difusión del video y la ola de críticas, el influencer Vadym Oleynik ofreció una disculpa pública a través de su cuenta de Instagram: “No vi las reglas. Cometí un error y pido disculpas a todos”, declaró el ucraniano, luego de admitir ante sus fanáticos que se equivocó al no respetar las normas para el manejo de animales dentro de la reserva.

Dadas las circunstancias, el juez y mentor de renombre internacional, que ha sido tres veces campeón mundial de calistenia, maestro del deporte en sambo de combate, poseedor de récords mundiales Guinness y entrenador en Abu Dabi, configuró como privada su cuenta de Instagram para evitar que se llenara de comentarios negativos.