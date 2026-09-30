Miles de migrantes perderán Medicaid desde el jueves 1 de octubre: ¿Quiénes lo conservarán?

Miles de migrantes podrían verse afectados por los cambios en los requisitos federales de elegibilidad para Medicaid, el programa que ofrece seguro médico gratuito o de bajo costo para familias de bajos ingresos, dado que las nuevas disposiciones entran en vigor el 1 de octubre y podrían modificar la cobertura médica de muchos de ellos.

Frente a este escenario, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, entre las personas que podrían verse afectadas por las nuevas disposiciones se encuentran ciertos adultos con estatus de asilo o refugio en el territorio de Estados Unidos, así como víctimas de violencia doméstica y trata de personas.

Ante esta situación, este 30 de septiembre, activistas y expertos en salud advirtieron sobre las posibles consecuencias de los cambios y sobre la presión que estos podrían generar en las clínicas que ofrecen atención gratuita, ya que Medicaid es una red de seguridad pública que ayuda a cubrir los costos médicos de poblaciones vulnerables.

“Es posible que las clínicas tengan más tiempo de espera para tener acceso a una cita. Es posible que estas personas no tengan acceso, no sepan cómo acceder a esas clínicas gratuitas porque no están conectadas con alguien que les pueda dar el referido”, dijo Edith Avila, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados.

Familias temen perder cobertura de Medicaid

Dadas las circunstancias, cientos de miles de inmigrantes con estatus legal corren el riesgo de perder la cobertura de salud del gobierno a partir del próximo jueves 1 de octubre, una señal de que el impacto de los cambios en Medicaid incluidos en la principal ley del presidente Donald Trump de julio del 2025 podría ser mayor de lo previsto.

Muchos migrantes que se encuentran legalmente en el país estarán entre las primeras personas en perder la cobertura de Medicaid debido a la One Big Beautiful Bill Act, una ley que se espera que reduzca, hasta el 2034, en US$900 millones el gasto del programa de salud federal-estatal para personas de bajos ingresos o con discapacidades.

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Es por esa razón que, en el 2027, la ley federal de los Estados Unidos, promulgada por el presidente Donald Trump el 4 de julio del 2025, también eliminará para muchos más inmigrantes los subsidios para la cobertura de Medicare y los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), seguros médicos mucho más accesibles.

Entre quienes perderán sus beneficios de salud se encuentran personas que hasta ahora eran elegibles, como los refugiados de guerra, quienes recibieron asilo luego de huir de la persecución, las víctimas de trata sexual y los intérpretes que arriesgaron sus vidas ayudando a miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en Afganistán.

¿Quiénes conservarán la cobertura?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la ley federal de los Estados Unidos que agrupa importantes reformas fiscales, recortes de gasto y modificaciones en políticas de inmigración y defensa no afecta la cobertura de algunos grupos, entre ellos quienes tienen una tarjeta de residencia permanente (green card).

Por lo tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), una entidad que analiza el impacto presupuestario de las leyes estadounidenses, estimó que los cambios que eliminan la elegibilidad para Medicaid de muchos adultos no ciudadanos con estatus legal dejarían sin seguro a unos 100 mil inmigrantes más para diciembre del 2034.