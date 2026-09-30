¿Qué pasó en el vuelo Dubái-Tel Aviv? Piloto herido, desvío e investigación terrorista en Israel

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre, un avión de pasajeros que volaba de Dubái a Tel Aviv tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de un sangriento altercado a bordo que obligó a la aeronave a descender abruptamente.

Frente a este escenario, la empresa de aeronáutica Cluster2, que opera en varios aeropuertos de Arabia Saudita, informó que tanto el capitán como el primer oficial del vuelo 1073 de la aerolínea árabe de bajo coste Flydubai, de los Emiratos Árabes Unidos, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital más cercano tras el aterrizaje.

Asimismo, el Ejército israelí informó que activó al menos dos aviones de combate en respuesta al incidente y no descartó la posibilidad de que estuviera relacionado con un acto de terrorismo, dado que un video grabado a bordo del Boeing 737 parecía mostrar a personas ensangrentadas en el suelo, mientras otras se agolpaban a su alrededor.

Por su parte, Motti Cohen, un pasajero israelí de 70 años del vuelo 1073 de Flydubai, relató a la cadena de televisión estadounidense NBC News que escuchó a una mujer gritar: “Alguien está apuñalando a alguien en la cabina de mando”, unos segundos antes de que el avión comenzara a sacudirse y se precipitara brevemente “hacia el suelo”.

¿Qué pasó en el vuelo de Dubai a Tel Aviv?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, las autoridades israelíes barajan un intento de secuestro como la hipótesis más plausible del incidente ocurrido este miércoles 30 de septiembre en el vuelo 1073 de la aerolínea árabe de bajo coste Flydubai, que viajaba de los Emiratos Árabes Unidos a Tel Aviv, Israel, y fue desviado a Arabia Saudita.

En el incidente, el piloto y el copiloto resultaron heridos después de que, según relataron tres pasajeros israelíes en un video desde el avión, una persona apuñalara a otra. Por consiguiente, los propios pasajeros redujeron al presunto agresor y atendieron al agredido a las puertas de la cabina, en lo que calificaron como un ataque terrorista.

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Ante esta situación, según el recorrido del avión mostrado en una página de seguimiento de vuelos, la aeronave se desvió del rumbo y cayó súbitamente cuando sobrevolaba territorio de Arabia Saudita, tras lo cual recuperó altura y finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, donde los pasajeros esperan ser trasladados a Israel.

Dadas las circunstancias, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, apuntó a que uno de los pilotos intentó estrellar la aeronave tras apuñalar a su compañero. “Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirmó el mandatario.

Flydubai confirma un "altercado" en el vuelo hacia Israel

La aerolínea árabe de bajo costo Flydubai confirmó este miércoles 30 de septiembre que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita, y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

“En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, concluyó Flydubai, que no hizo referencia a las heridas del capitán y el copiloto.