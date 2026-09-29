Christa Pike y la pena de muerte: Será la primera mujer ejecutada en Tennessee en casi 200 años

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, Christa Pike tenía 18 años cuando mató a una compañera de clase en un arrebato de celos y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte. Ahora, a sus 50 años, su ejecución está programada para el miércoles 30 de septiembre.

Christa Pike se convertirá en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años, luego de que ella y su novio fueran condenados por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995, dado que ambos eran compañeros en el programa Knoxville Job Corps y los fiscales afirmaron que la víctima fue torturada antes de ser asesinada.

Este caso atrajo gran atención debido a la brutalidad del asesinato, las edades de los implicados y el hecho de que se grabó un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima. Sin embargo, los abogados de Pike sostienen que la pena de muerte no es adecuada para un delito cometido a esa edad por una adolescente con una enfermedad mental.

Esto se debe a que los partidarios de Christa mencionan que Pike tuvo una infancia marcada por abusos sexuales brutales y negligencia. A pesar de eso, la madre de Colleen Slemmer quiere que se proceda con la inyección letal y afirma que ha esperado tres décadas para ver cumplida la sentencia contra la responsable de la muerte de su hija.

El caso de Christa Pike

Durante la mañana de este martes 29 de septiembre, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció que no concedería la clemencia, pese a que los abogados de Christa Pike han solicitado a la Corte Suprema que suspenda la ejecución, considerando el pasado traumático de la acusada, quien ha pasado la mayor parte de su vida en prisión.

Frente a este escenario, el abogado Stephen Ferrell declaró que Christa Pike sufrió abusos sexuales desde que era una niña y que fue violada desde los 11 hasta los 17 años, de manera que los defensores federales adjuntos señalaron que ella vivió una infancia excepcionalmente traumática y llena de abusos antes de cometer el crimen.

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Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Además, en 1995, Christa le dijo a la policía que inicialmente solo quería pelear con Colleen Slemmer, pero terminó matándola en un ataque frenético, de modo que sus abogados argumentaron que su enfermedad mental le impidió “poner freno” a esta situación.

“Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó años siquiera comprender la gravedad de lo que había hecho. Y aún más tiempo, aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, hermana y amiga de alguien. Me repugna pensar que fui capaz de cometer tal crimen”, declaró Christa Pike en su petición de clemencia.

La salud mental y la calidad de la defensa legal

“Están ignorando lo que tanto la ciencia como nuestro sistema jurídico han determinado: que el cerebro de una persona de 18 años no es el de un adulto”, sostuvo el abogado Stephen Ferrell, quien dijo que el jurado que condenó a Pike nunca conoció su historial de abuso desde la infancia, violencia, abandono y enfermedad mental.

Ante esta situación, la psicóloga Bethany Brand, que evaluó a Pike a pedido de su defensa, concluyó que el trauma es “incomprensible por su gravedad”. No obstante, Christa fue sentenciada y, de concretarse la ejecución, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos, pues la última ejecución en ese estado ocurrió en 1826.