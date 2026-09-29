“Un resultado sacatécnicos”: ¿Qué dijo ‘El Bolillo’ Gómez sobre la derrota 6-0 frente a Guatemala?

Durante la noche del pasado lunes 28 de septiembre, la selección de Guatemala derrotó 6-0 a la de El Salvador en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), en una exhibición de los dirigidos por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena.

Luego del compromiso, los medios salvadoreños pidieron la salida del director técnico colombiano Hernán Darío "El Bolillo" Gómez, quien fue superado por su homólogo mexicano en el triunfo más contundente de la Azul y Blanco contra un rival de Centroamérica, en un partido no amistoso, desde el 7-0 a Panamá en septiembre de 1976.

La selección de El Salvador llegó al Estadio Manuel Felipe Carrera con la tranquilidad de haber conseguido los tres puntos ante Martinica en la primera jornada, a diferencia de Guatemala, que perdió contra Jamaica, de modo que una victoria de la Selecta en el Trébol hubiera sido suficiente para evadir el descenso a la Liga B del torneo regional.

Sin embargo, los salvadoreños fueron sorprendidos por una aplanadora guatemalteca que llevaba diez meses sin probar las mieles de la victoria y el entrenador colombiano aseguró que un resultado tan humillante como este es peligroso para los técnicos, al punto de que muchos podrían incluso perder su trabajo tras encajar una goleada así.

Las palabras del "Bolillo" Gómez tras la derrota en Guatemala

"Con Nathan (Ordaz), o sin él, la goleada iba a ser. Nos superaron por todos lados, colectivamente e individualmente. En la velocidad, en la fuerza y en todo. Estoy sin palabras porque es un resultado que desde todos los puntos de vista te cambia el planteamiento de un partido a otro. Es un resultado peligroso para los técnicos", agregó.

"Fue un resultado histórico y es una situación difícil porque utilicé una alineación que había usado todo el año y no nos había pasado lo que nos pasó en Guatemala. Vamos a tener que trabajar en una nueva decisión porque esto fue un desastre por parte de todos nosotros. Vengo por respeto pero no tengo nada que hablar", añadió Gómez.

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"Nos tendrían que echar a todos. No tengo cómo dar una explicación porque desde los primeros cinco minutos se veía que nos iba a caer la noche. No tengo palabras y me quiero ir ya. Lo que sí tengo claro es que Guatemala fue superior, en actitud, en personalidad y en capacidad. Qué pena con la afición salvadoreña", argumentó "El Bolillo".

"Retrocedimos como nunca. La Federación Salvadoreña de Futbol tiene todo el derecho a tomar decisiones. Acaban de echar también al de Costa Rica (el argentino Fernando Batista) y con esto lo tienen que despedir a uno. A mí me pasó tras un 6-1 con Ecuador porque es un resultado que saca a los técnicos", concluyó el colombiano.

El futuro de Guatemala y El Salvador

En octubre, la selección de Guatemala se medirá dos veces contra Surinam, el líder del Grupo B, primero en la ciudad de Paramaribo el viernes 2 de octubre y posteriormente el 5 de octubre, cuando la Bicolor recibirá a los Suriboys en el estadio Manuel Felipe Carrera en un duelo que podría definir el liderato de la agrupación.

Por su parte, la escuadra de El Salvador recibirá a Jamaica en San Salvador el próximo viernes 2 de octubre y cerrará su participación en la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026 ante Martinica en Fort-de-France el lunes 5 de octubre, con la esperanza de mantenerse lejos de los dos últimos lugares del grupo, que implican el descenso.