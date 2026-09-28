Inundaciones en Nueva Jersey por tormenta: ¿Hay tiburones en las calles de Atlantic City?

Durante la tarde del pasado domingo 27 de septiembre, un posible tiburón fue visto frente a una vivienda inundada durante el temporal que afectó zonas de Nueva Jersey, de manera que la advertencia surgió a partir de un video publicado en X, en el que se asegura que el animal pasó cerca de la entrada de la casa antes de volver a sumergirse.

Frente a este escenario, la alerta sobre el posible tiburón en Atlantic City, Nueva Jersey, se produjo mientras un temporal del nordeste, conocido como "Nor’easter" en inglés, provocaba mareas altas, lluvias persistentes y ráfagas intensas en sectores del Estado Jardín, aunque también afectó desde Carolina del Norte hasta Massachusetts.

Las condiciones llevaron a las autoridades estadounidenses a pedir que la población evitara las zonas cubiertas por el agua, ya que una fuerte tormenta causó inundaciones a lo largo de la costa noreste, con lluvias intensas y ráfagas de viento que generaron oleaje coincidiendo con las mareas altas y mantienen en alerta a millones de residentes.

"Se esperan importantes inundaciones costeras a lo largo de la costa del Atlántico medio durante varios ciclos de marea alta. Prepárense de inmediato para inundaciones significativas en las zonas bajas cercanas a la costa, incluidas carreteras anegadas y afectaciones a viviendas y negocios", indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Shark 🦈 on the Streets of Atlantic City New Jersey 😳 pic.twitter.com/vtMFT6OZt6 — Wake Up NJ 🇺🇸 New Jersey (@wakeupnj) September 27, 2026

¿Tiburones en las calles de Atlantic City?

Conforme a lo expuesto por News 12, un canal de televisión dedicado exclusivamente a cubrir información del estado de Nueva Jersey, el tiburón no fue visto en las calles de Atlantic City, sino en Surf City, una población del condado neojerseyés de Ocean, a casi 40 kilómetros de la famosa ciudad turística, ubicada en el condado de Atlantic.

Por lo tanto, aunque están a solo una hora de distancia en la costa de Nueva Jersey, Atlantic City y Surf City ofrecen experiencias muy distintas: Atlantic City es una ciudad vibrante y bulliciosa enfocada en el entretenimiento nocturno, los casinos y los grandes eventos, mientras que Surf City es un pueblo costero relajado e ideal para familias.

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Ante esta situación, el registro del tiburón nadando en las calles inundadas de Nueva Jersey no correspondió a Atlantic City, aunque esa ciudad también sufrió anegamientos y daños en sus dunas costeras, pues se reportó una subida del nivel del mar similar a la experimentada durante la supertormenta Sandy, en octubre del 2012.

"Asimismo, las grandes olas rompientes seguirán generando fuertes corrientes de resaca, erosión de playas, cierres de carreteras y daños a la propiedad desde las Carolinas y el Atlántico medio hasta el sur de Nueva Inglaterra, hasta el próximo martes 29 de septiembre", agregó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en sus redes sociales.

This was surf city - a baby pic.twitter.com/q4u021JDhv — JustAJerseyGirl🌹😸 (@JustAJerseyGir2) September 27, 2026

Un muerto y miles de personas sin electricidad por la tormenta

De conformidad con la agencia de noticias EFE, al menos una persona murió el pasado domingo 27 de septiembre y cientos de miles de usuarios se han visto afectados por cortes de electricidad a causa de las fuertes lluvias y los vientos de la tormenta invernal que azota toda la costa noreste de Estados Unidos, principalmente a Nueva Jersey.

Un hombre de 56 años, identificado como Leighton Brown, murió tras la caída de un árbol. Era trabajador de la agencia pública de vivienda de Nueva York y fue trasladado a un hospital de Brooklyn, donde fue declarado muerto. Además, la caída de árboles en Nueva Jersey dejó cuatro heridos: dos niños, de 1 y 7 años, y dos mujeres de 40.