¿Cuántas selecciones participarán en la Copa Oro del 2027? La ruta de clasificación de la Concacaf

La Copa Oro es el torneo internacional de selecciones de futbol más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) y regresará entre junio y julio del 2027 para su 19.ª edición, tras más de 20 años de dominio norteamericano, principalmente, de las selecciones de Estados Unidos y México.

Las selecciones que participarán en la Copa Oro del 2027 competirán por coronarse como la mejor selección nacional masculina de la región. Sin embargo, al igual que en nueve ediciones anteriores, la Concacaf contará con un país invitado: Arabia Saudita, que regresará al torneo tras su participación en el 2025, cuando quedó en octavo lugar.

Frente a este escenario, como se anunció en el 2024, la Concacaf y la Federación de Fútbol de Arabia Saudita (SAFF) establecieron una alianza para la participación de los halcones verdes en dos ediciones de la Copa Oro, la colaboración en iniciativas de desarrollo y responsabilidad corporativa, así como el intercambio de conocimientos.

Ante esta situación, Arabia Saudita acompañará a las demás selecciones que clasifiquen a la Copa Oro del 2027 mediante la Liga de Naciones del 2026, un campeonato de futbol que disputan las 41 selecciones nacionales afiliadas a la Concacaf y que, hasta el momento, solo han ganado Estados Unidos, en cuatro ocasiones, y México, en una.

¿Cuántas selecciones clasificarán a la Copa Oro 2027?

Conforme a lo expuesto por la Concacaf, la Copa Oro del 2027 continuará con la participación de 16 selecciones que competirán por coronarse como la mejor selección nacional masculina de la región. Por consiguiente, la Liga de Naciones del 2026 determinará ocho plazas de clasificación directa al torneo más importante de la comarca.

Por otro lado, los ganadores de las siete series de la ronda preliminar también clasificarán a la Copa Oro del 2027, considerando que el Play-In de las Ligas A y C de la Liga de Naciones se disputará en noviembre del 2026 y la fase preliminar de la Copa Oro, en marzo del 2027, tres meses antes de que el balón comience a rodar en EE. UU.

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La Liga de Naciones contará con la participación de 41 asociaciones que competirán en tres ligas: la Liga A estará integrada por 16 selecciones, incluidas las cuatro mejor clasificadas, que estarán preclasificadas directamente a los cuartos de final, mientras que las Ligas B y C estarán conformadas por 16 y nueve selecciones, respectivamente.

Por lo tanto, además de determinar las selecciones que avanzarán a las Finales de la Liga de Naciones y a los Campeonatos de las Ligas B y C, la competencia servirá como la única ruta de clasificación a la Copa Oro: algunas selecciones clasificarán directamente y otras avanzarán a los Prelims y al Play-In de las Ligas A y C, según su desempeño.

Los Prelims y el Play-In

Play-In de las Ligas A y C

Los equipos que terminen en quinto y sexto lugar de sus grupos en la Liga A, junto con los ganadores de grupo y el mejor segundo lugar de la Liga C, disputarán la ronda del Play-In en la fecha FIFA de noviembre del 2026, con el objetivo de conseguir las últimas cuatro plazas para la Ronda Preliminar (Prelims) de la Copa Oro del 2027.

Ronda Preliminar (Prelims)

En marzo del 2027, catorce selecciones en total disputarán siete series de ida y vuelta:

Los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final de la Liga A

de los de la Liga A Los equipos que finalicen en tercer y cuarto lugar de los grupos de la Liga A

de los grupos de la Liga A Los dos mejores subcampeones de la Liga B

de la Liga B Los cuatro ganadores provenientes del Play-In