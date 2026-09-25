Guatemala y la Copa Oro: Esta fue la última vez que la Azul y Blanco no logró clasificar al torneo

La Copa Oro es el torneo internacional de selecciones nacionales de futbol más importante de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), que lo organiza cada dos años. Por consiguiente, el campeonato se ha disputado en 28 ocasiones y siete países han alzado el trofeo más cotizado de la región.

México es el equipo más exitoso, con 13 victorias; EE. UU. le sigue con 7 trofeos; Costa Rica, con 3 conquistas; Canadá la ha ganado dos veces, mientras que Haití, Honduras y Guatemala se han coronado campeones en una sola ocasión. De este modo, el torneo presenta un fuerte dominio de los equipos norteamericanos y centroamericanos.

La generación dorada de la selección de Guatemala consiguió dos subcampeonatos de la Copa Oro (en 1965 y 1969), además del único título de la Azul y Blanco en la historia de este torneo, en 1967, cuando la Bicolor quedó en el primer lugar de esa hexagonal, por encima de México, Honduras, Haití, Nicaragua y Trinidad y Tobago.

Frente a este escenario, la presencia de la selección guatemalteca en la Copa Oro ha sido una constante, pues ha clasificado al 75% de las ediciones. Sin embargo, históricamente, ha habido siete ocasiones en las que el torneo más importante de la Concacaf se ha disputado sin la presencia de una de sus siete selecciones ganadoras.

Las Copas Oro sin Guatemala

Copa Oro 1971

Luego de firmar las tres mejores participaciones de Guatemala en la historia de la Copa Oro, con dos subcampeonatos y un título, la selección guatemalteca fue incapaz de clasificar al Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1971, al caer en la primera ronda de la fase preliminar ante Honduras, tras empatar como local y perder de visita.

Copa Oro 1981

Diez años después, tras firmar dos quintos lugares consecutivos en los campeonatos anteriores, Guatemala quedó nuevamente eliminada en la ronda preliminar de la zona centroamericana, en la que la Azul y Blanco finalizó en el tercer lugar de la pentagonal, por detrás de Honduras y El Salvador, que sí participaron en la Copa Oro de 1981.

Lea más: Casa Blanca mantiene veto a tres medios pese a orden judicial y juez pide explicaciones a Trump

Copa Oro 1993

Guatemala no participó en la Copa Oro 1993 porque se retiró del proceso durante la ronda preliminar de la Copa UNCAF, de la Unión Centroamericana de Futbol, debido a los problemas económicos de la federación, la salida del entrenador argentino Miguel Ángel Brindisi y la falta de cooperación de los clubes para prestar a sus futbolistas.

Copa Oro 2009

La Bicolor no participó en la Copa Oro 2009 tras su pésima participación en la Copa de Naciones UNCAF del mismo año, en la que quedó en el tercer lugar de su grupo en la primera fase y posteriormente cayó ante Nicaragua en el playoff por el quinto lugar, lo que significó la primera participación de los pinoleros en el principal torneo regional.

Copa Oro 2013

La Azul y Blanco se ausentó de la Copa Oro 2013 tras su lamentable participación en la Copa Centroamericana del mismo año, en la que Guatemala finalizó en el tercer lugar del Grupo A, por debajo de Costa Rica y Belice, y posteriormente fue superada por Panamá en el partido por el quinto lugar, tras una gran actuación del canalero Blas Pérez.

Copa Oro 2017 y 2019

La selección guatemalteca no participó en las Copas Oro del 2017 y 2019 debido a una suspensión internacional impuesta por la Federación Internacional de Futbol (FIFA) a la Federación Nacional de Guatemala. Por esa razón, la Bicolor no pudo disputar los torneos ni las rondas de clasificación que otorgaban los boletos para la competencia.