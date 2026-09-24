Clase previa al Jamaica vs. Guatemala en Liga de Naciones: El Profe se alista para sufrir en Kingston

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Clase previa al Jamaica vs. Guatemala en Liga de Naciones: El Profe se alista para sufrir en Kingston

El Profe enfatizó que Guatemala debe salir a ganar en Kingston y no conformarse con excusas sobre procesos ni intentar rescatar un empate en Jamaica.

Emilio Dávila

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El Profe Jamaica Guatemala

Clase 11: Jamaica vs Guatemala - El Profe ya está listo para sufrir en Kingston. (Foto: Prensa Libre)

"El Profe" analizó la próxima visita de la selección de futbol de Guatemala a la ciudad de Kingston, en Jamaica, para inaugurar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con el objetivo de clasificar a la Copa Oro 2027, que se disputará en EE. UU. y México.

En su undécima clase, "El Profe" enfatizó que la selección de Guatemala debe salir a ganar en Kingston y no conformarse con excusas sobre procesos ni intentar rescatar un empate en Jamaica, considerando que, en el último compromiso entre ambas escuadras, los dirigidos por Luis Fernando Tena derrotaron 1-0 a los Reggae Boyz en EE. UU.

Sin embargo, antes de la victoria de la Bicolor sobre Jamaica en la fase de grupos de la Copa Oro 2025, la Azul y Blanco cayó 3-0 en Kingston durante las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, en las que ninguna de las dos selecciones logró clasificar al Mundial, pese a que los Reggae Boyz avanzaron al repechaje internacional.

No obstante, aunque Jamaica no contará con su estrella, Leon Bailey, delantero jamaiquino del Olympiacos griego, Guatemala tiene un caso curioso con Aaron Herrera, quien fue convocado a la selección nacional por Luis Fernando Tena, a pesar de no tener club y llevar más de tres meses sin disputar un encuentro oficial en Estados Unidos.

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Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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