¿Quién ganará el duelo entre Jamaica y Guatemala? Esto dice la IA sobre las posibilidades

El próximo 25 de septiembre, la Selección de Guatemala enfrentará a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston, en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), con el objetivo de clasificar a la Copa Oro 2027, que se disputará en EE. UU.

La Azul y Blanco está ubicada en el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27, junto con las selecciones de Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador. Sin embargo, solamente los primeros dos lugares avanzarán a los cuartos de final del torneo, instancia en la que ya esperan México, Panamá, EE. UU. y Canadá.

Por su parte, las selecciones que finalicen en la tercera y cuarta posición del grupo avanzarán a la fase preliminar de la Copa Oro 2027, que, de acuerdo con Concacaf, se jugará en marzo del 2027 con 14 selecciones: perdedores de los cuartos de final de la Liga A, terceros y cuartos de la Liga A, segundos de la Liga B y ganadores del Play-In.

En cambio, las selecciones que terminen en la quinta y sexta posición del grupo descenderán a la Liga B y, a la vez, avanzarán al Play-In de la Copa Oro 2027, fase en la que los equipos que ocupen el quinto y sexto lugar de la Liga A enfrentarán a equipos de la Liga C en noviembre del 2026 por los últimos cuatro puestos en la ronda preliminar.

El análisis del encuentro entre Jamaica y Guatemala

Dadas las circunstancias, Prensa Libre analizó con inteligencia artificial (IA) las probabilidades del próximo encuentro de la Selección Nacional, con base en el historial de enfrentamientos entre Jamaica y Guatemala, el rendimiento actual de ambos equipos y las condiciones externas del compromiso, como la localía y la presión psicológica.

El primer reto de Guatemala en septiembre será ante Jamaica, a la que derrotó 1-0 en la fase de grupos de la Copa Oro 2025. Por ello, ambas selecciones necesitan ganar en la primera fecha para intentar asegurar la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 26-27, instancia que la Azul y Blanco nunca ha disputado.

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La selección de Jamaica es el segundo rival caribeño al que Guatemala más veces ha enfrentado, con 20 enfrentamientos, solo por detrás de Trinidad y Tobago, con 26. Desafortunadamente, nuestro historial ante los Reggae Boyz es dominado por los jamaicanos, que hasta ahora acumulan 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas ante la Bicolor.

El balance histórico en el futbol mayor masculino entre las selecciones de Guatemala y Jamaica favorece ampliamente al combinado caribeño, cuyo dominio se consolidó principalmente a partir de la década de 1990. Esta tendencia ha sido una de las más difíciles de revertir para la Selección Nacional, que ha caído en el 60% de las ocasiones.

Esto dice la IA sobre las posibilidades entre Jamaica y Guatemala

Ante esta situación, según los modelos estadísticos recientes, estas son las probabilidades estimadas por la inteligencia artificial (IA) para el partido entre Jamaica y Guatemala: los caribeños han mostrado un mejor rendimiento en sus últimos juegos, pese a no clasificar al Mundial, un desempeño que respalda su condición de favoritos.

Resultado posible Probabilidad estimada por la IA Victoria de Jamaica 54.9% Empate 26.7% Victoria de Guatemala 18.3%

De acuerdo con la inteligencia artificial, la Selección de Jamaica parte como favorita y con una clara ventaja en el compromiso, debido a que jugará en la ciudad de Kingston, donde históricamente ha sido un rival complicado para Guatemala. Sin embargo, tras el antecedente de la Copa Oro 2025, podría esperarse un resultado cerrado de 1-0.