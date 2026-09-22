Jamaica pierde a su figura, Leon Bailey, del Olympiacos, para enfrentar a Guatemala en la Liga de Naciones

La selección de Jamaica afrontará su debut en la Liga de Naciones A de la Concacaf sin una de sus principales figuras. Leon Bailey no disputará la fase de grupos debido a una lesión, por lo que se perderá el partido de este viernes contra Guatemala en el Estadio Nacional de Kingston.

Bailey, de 29 años y reciente fichaje del Olympiakos de Grecia, estaba previsto para incorporarse a la concentración jamaicana ayer lunes.

Sin embargo, no viajó a la isla y permanecerá en Grecia para continuar con su recuperación, según informó el Jamaica Observer.

El extremo sufrió molestias después de disputar poco más de 13 minutos en la victoria del Olympiakos por 2-1 contra el Jagiellonia Bialystok, en la Liga Europa de la UEFA, el jueves pasado.

El futbolista tampoco participó en el partido de la Superliga griega del domingo frente al Levadiakos.

El medio detalla que el Olympiakos llegó a un acuerdo con el cuerpo médico de la selección jamaicana para que Bailey permaneciera en Grecia.

Aunque restó importancia a la gravedad de la lesión, señaló que el jugador ha tenido varios problemas físicos y que se decidió darle la atención necesaria durante este período.

Peso de su ausencia

La baja del atacante representa una ausencia relevante para Jamaica por su recorrido en el futbol europeo y su experiencia con la selección nacional.

Bailey inició su carrera en el KRC Genk de Bélgica, pasó al Bayer Leverkusen de Alemania en 2017 y, en 2021, llegó al Aston Villa de Inglaterra. Durante la temporada 2025-2026 tuvo una cesión a la AS Roma, antes de fichar por el Olympiakos.

El jamaicano suma siete goles en 41 partidos con su selección y se ha perdido 17 de los últimos 28 encuentros oficiales de los Reggae Boyz.

También estuvo ausente durante toda la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, debido a distintas lesiones durante su etapa en la Roma.

Bailey participó en los partidos de repechaje mundialista de marzo contra Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo, pero ahora volverá a quedar fuera de una fase de grupos de la selección por segundo año consecutivo.

Jamaica se prepara

La ausencia de Bailey obligará al entrenador interino Rudolph Speid a buscar alternativas para el debut contra Guatemala.

El técnico había observado a 72 jugadores antes de elegir la convocatoria de 24 futbolistas para la Liga de Naciones.

Jamaica también se enfrentará a Honduras y El Salvador en el Grupo B de la Liga de Naciones A.

El equipo deberá terminar entre los dos primeros lugares para avanzar a los cuartos de final, instancia en la que se medirá a una de las selecciones preclasificadas: México, Estados Unidos, Canadá o Panamá.

Según el Jamaica Observer, el sustituto de Bailey se anunciará este martes.

Los Reggae Boyz comenzaron su preparación en el Estadio Nacional, donde recibirán a Guatemala este viernes y a Honduras el lunes.