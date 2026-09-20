Viviana Aroche rompe récord nacional y centroamericano de media maratón en el Mundial de Copenhague

Viviana Aroche escribió una nueva página en la historia del atletismo guatemalteco. La fondista chapina estableció un nuevo récord nacional y centroamericano de media maratón con 1:10:53 en el Mundial de Copenhague este 20 de septiembre.

La marca superó su propio récord anterior establecido en Barcelona con 1:11:27. Aroche mejoró su registro en 34 segundos en lo que refleja la progresión constante de una atleta que no para de crecer en las pruebas de fondo.

Su actuación en Copenhague también la ubicó en un lugar privilegiado a nivel continental. La guatemalteca terminó tercera entre todas las latinoamericanas por detrás de las representantes de Perú y Uruguay superando a figuras reconocidas como la mexicana Laura Galván y a las principales corredoras de Brasil, Argentina y Colombia.

Un año para recordar

El 2026 ha sido la mejor temporada de Aroche como atleta profesional. Además del récord en Copenhague estableció marcas nacionales y centroamericanas en los 5,000 metros con 15:26:60 y en los 10,000 metros con 32:35:19 en lo que refleja su dominio en todas las distancias de fondo.

En mayo también se impuso en la Media Maratón Internacional de Cobán consolidando un año redondo para la fondista guatemalteca. Su consistencia en competencias nacionales e internacionales la posiciona como la referente más importante del atletismo de fondo en Guatemala y Centroamérica.

El trabajo conjunto con su entrenador Frank Ayala ha sido clave para alcanzar estos resultados históricos. Con este nuevo récord Aroche sigue demostrando que su techo es cada vez más alto y que lo mejor de su carrera todavía está por venir.