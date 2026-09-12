Léster Martínez recibe el respaldo de Timothy Bradley: “Pronto será campeón absoluto”

Después de retener el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un contundente triunfo sobre el croata Luka Plantić, el boxeador guatemalteco compareció ayer ante los medios para hablar de una victoria que lo acerca a la pelea por el campeonato absoluto.

Martínez no llegó solo a la conferencia de prensa. A su lado estuvo Héctor Arreola, uno de los entrenadores que lo ha acompañado durante buena parte de su trayectoria y, sobre todo, uno de los hombres que conoce de cerca el camino que el petenero recorrió desde sus primeros pasos en el boxeo amateur hasta convertirse en profesional y alcanzar la élite mundial.

Arreola recordó con orgullo ese proceso y el papel de los guatemaltecos en la formación del campeón.

“La mayoría de las personas que han trabajado con Léster han sido de cuna guatemalteca, del cual yo fui parte bastante tiempo, y ahora estoy siendo parte del proceso top mundial y me siento orgulloso y afortunado de estar ahí”, expresó.

Años de sacrificio

La presencia de Arreola también permitió recordar que el éxito actual de Martínez no apareció de la noche a la mañana. Detrás del título interino hay años de entrenamiento, sacrificios y una relación construida desde las categorías amateur.

“Son muchos años que llevamos trabajando en esto. Muchos días, muchos entrenos”, resumió Martínez, consciente de que todavía queda camino por recorrer para alcanzar el objetivo que se trazó desde que decidió convertir el boxeo en su profesión.

El guatemalteco dejó claro que no piensa conformarse con el cinturón interino. Su meta es conquistar el título absoluto del CMB, una posibilidad que ahora parece más cercana después de imponerse a Plantić.

Sobre aquella pelea, Martínez explicó que tomó el control conforme avanzaron los asaltos. “Fuimos teniendo más el control adelante del quinto round. Pero para ganar de esa manera nos preparamos”, señaló.

El próximo paso

La ruta hacia el campeonato absoluto del CMB todavía contempla un obstáculo. Martínez deberá hacer una segunda defensa de su título interino antes de recibir la oportunidad de disputar la corona absoluta.

El siguiente rival, por ello, deberá estar a la altura del desafío. “Debe ser un boxeador de talla mundial, como lo fue Luka Plantić o Christian Mbilli, pero el siguiente rival seguramente será fuerte también”, manifestó el campeón.

Entretanto, el panorama de la división también comienza a definirse. Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tienen programado un combate para el 31 de octubre, cuyo resultado ayudará a determinar quién ostentará el título absoluto y, posteriormente, quién podría convertirse en el gran objetivo del guatemalteco.

Martínez no oculta su deseo de enfrentar a Canelo. “Sabía que en algún momento de la vida iba a pasar, pero no por ser engreído, sino teniendo mucha seguridad y fe en que en algún momento la vida me tenía y lo que estoy viviendo. Tengo más expectativas de mí de hacer una pelea contra uno de los mejores boxeadores del mundo —Saúl Canelo Álvarez—, porque ahí está la oportunidad, y sería de aprovechar ese momento, y sería la oportunidad que tanto esperamos”, expresó.

Guatemala, en la mira

Mientras espera que se defina su siguiente compromiso, Martínez también tiene en mente una posibilidad especial: volver a pelear en Guatemala.

El campeón confirmó que ya hay conversaciones para organizar una velada en territorio nacional y agradeció el respaldo de los aficionados.

“La gente de Guatemala quiere que se haga una pelea aquí. Ya estamos en pláticas para definir el lugar donde podríamos hacerla, con qué rival y qué fecha. Es casi un hecho, solo esperamos concretar el lugar”, afirmó.

Visita especial

Uno de los momentos más especiales y emotivos de la conferencia fue cuando Martínez rompió el protocolo para saludar con un fuerte abrazo a Timothy Bradley, una de las leyendas del boxeo mundial e inspiración del petenero. “Si no lo sabían, él es una de mis motivaciones para estar aquí”, dijo emocionado Martínez.

Entretanto, Bradley, miembro del salón de la fama del boxeo, no ocultó su admiración y confianza en el guatemalteco, asegurando que pronto estará en la cima del mundo.

“Léster es un gran boxeador y una gran persona. Es un peleador fuerte y disciplinado, y aseguro que muy pronto será el campeón absoluto, porque tiene todo el potencial para lograrlo”, dijo el ex campeón mundial y quien derrotó a Manny Pacquiao en el 2012.

Bradley agregó: “Le tengo mucho cariño, y solo puedo pedir que lo sigan apoyando en este camino y pronto van a celebrar el título absoluto”, dijo.